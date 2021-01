Siena: banda di minorenni fermata dalla Squadra mobile

​Associazione per delinquere, rapine, furti, minacce e lesioni personali aggravate

Questo il curriculum criminale di 5 minorenni che sono stati fermati dalla Squadra mobile di Siena. I giovani tra i 14 e i 16 anni, in compagnia di altri ragazzi alcuni già identificati e indagati, da maggio a settembre scorsi, nel centro storico della città del Palio, erano diventati un vero incubo per i coetanei, spesso minacciati per costringerli a consegnare il poco denaro posseduto.

In un’occasione la banda pestò un giovane senzatetto per puro esercizio di violenza.

Nelle perquisizioni effettuate sono stati sequestrati cellulari e tablet. Quattro dei minori sono stati collocati in comunità mentre per un quinto è stata ordinata la “permanenza domiciliare”.