​Sicurezza sul lavoro: flash mob a Palazzo Vecchio e convegno con Cgil Cisl e Uil

Foto di Gianluca Mannucci

A Firenze il Convegno a Palazzo Vecchio con l'assessore Federico Gianassi, Cgil-Cisl-Uil Firenze, nel quale si parla della situazione e dei numeri sulla sicurezza sul lavoro a Firenze. Presente la famiglia di Fabio Rossini, morto sul lavoro a Signa nell'aprile 2017.



Alle 9 la cerimonia-flash mob sull’arengario di Palazzo Vecchio.

“Al lavoro in sicurezza – Un impegno per la città” il titolo dell’iniziativa organizzata da Cgil-Cisl-Uil Firenze con la collaborazione del Comune di Firenze che si svolge oggi mercoledì 26 settembre a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.



Sono stati stesi degli elmetti da lavoro e formato il numero dei morti sul lavoro in Italia quest’anno, osservato un minuto di silenzio per le vittime sul lavoro.

Dalle 9:30, nel Salone dei Cinquecento si svolge il Convegno aperto da Paola Vecchiarino, Segretaria Regionale Uil Toscana, a seguire Paola Galgani, Segretaria Generale CGIL Firenze, Renzo Berti, Direttore PISLL Firenze, Lorenzo Leoncini, Direttore Inps Firenze, Riccardo Sabatini, CNA Firenze, Paola Fabbrini, Confindustria Firenze, Luca Bartolesi, Confesercenti Firenze, Federico Gianassi, Ass. Lavoro e Sicurezza Comune di Firenze e Dario Nardella, Sindaco di Firenze.

Le conclusioni sono affidate a Roberto Pistonina, Segretario Generale Cisl Firenze Prato.