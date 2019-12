Sicurezza di Firenze: Laura Lega e Nardella a Roma hanno incontrato il ministro

Con prefetto e sindaco anche l'assessore Vannucci. Il primo cittadino: "Lamorgese ci ha assicurato grande attenzione, presto parteciperà a un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della nostra città"

Il sindaco si è incontrato con la Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese questa mattina al Viminale per affrontare le sfide della città di Firenze sui temi della legalità e della vivibilità. All’incontro hanno preso parte anche la prefetto Laura Lega e l’assessore alla Sicurezza urbana Andrea Vannucci.

“Si è trattato di un incontro cordiale e molto proficuo, nel corso del quale abbiamo esaminato le note problematiche che la città vive - ha detto il sindaco - e le possibili azioni concrete da avviare o potenziare. In particolare l’attenzione si è rivolta al tema dello spaccio, del presidio del territorio e della vivibilità delle piazze cittadine”.

“Ringrazio la Ministro dell’Interno per aver subito accolto la mia richiesta di incontro - ha continuato Nardella -, segno di grande attenzione verso la città e i fiorentini. Lamorgese ha inoltre assicurato a me e al Prefetto che dopo le feste programmerà una visita a Firenze per partecipare ad un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”.