Sicurezza, attenzione sul parcheggio scambiatore di Villa Costanza

Conferma del piano di sorveglianza mediante l'impiego di guardie particolari giurate dalle 16 alle 24, e apertura di un tavolo tecnico in questura per definire l'installazione e l'attivazione di un sistema di videosorveglianza all'avanguardia, che si basa su telecamere guidate dall'intelligenza artificiale. È quanto è stato stabilito nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato al parcheggio scambiatore di Villa Costanza, che si è riunito in prefettura a Firenze, presieduto dal prefetto Francesca Ferrandino e a cui hanno partecipato i vertici provinciali di polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, l'assessore alla Sicurezza del Comune di Firenze Andrea Giorgio, la polizia municipale di Firenze, la sindaca di Scandicci Claudia Sereni, il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh, il comandante della Polizia Municipale di Scandicci Giuseppe Mastursi, e rappresentanti di Autostrade per l'Italia – concessionaria autostradale – e della Unipark srl, società affidataria del servizio di parcheggio e ristoro presso l’area di interesse e che, a tal fine, detiene in sub-concessione l’area stessa.

In sede di comitato è stata stabilita la proroga del piano per la sicurezza che era stato attivato in via sperimentale dal 6 dicembre al 7 gennaio scorsi, in occasione delle festività natalizie, e che prevede l'impiego di guardie particolari giurate, con orario 16-24, definito dalle forze di polizia e comunicato alla società privata incaricata della gestione del parcheggio. Stabilita inoltre l'apertura di un tavolo tecnico in questura, per la definizione delle modalità di attuazione di un progetto innovativo di videosorveglianza presentato da Unipark e Autostrade per l'Italia, basato sull'intelligenza artificiale e in grado, una volta a regime, di garantire il controllo dell'intera area del parcheggio di Villa Costanza.

Il sistema è basato su telecamere con visione a 360 gradi, in rete anche con le forze dell'ordine, gestite da un software di intelligenza artificiale in grado di imparare a riconosce eventuali situazioni anomale (quali ad esempio la presenza di un soggetto in un'area per un tempo prolungato) e di segnalarle agli operatori tramite degli alert."Un esito eccellente – dichiara la sindaca Claudia Sereni - quello dell'ultimo tavolo convocato in prefettura, dove è stato definito il progetto definitivo di sicurezza per il parcheggio scambiatore, riconosciuto dal prefetto Francesca Ferrandino come un'area strategica per tutta la Toscana, in termini di accoglienza, di mobilità sostenibile, tutela ambientale e da oggi anche per la soluzione innovativa in termini di sicurezza.

Autostrade per l'Italia e Unipark hanno proposto un progetto di videosorveglianza all'avanguardia, composto da telecamere di ultima generazione che fanno uso dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio condiviso con tutte le forze dell'ordine. Un sistema unico che prevede una fase di "apprendimento" da parte del software, e che necessita di una fase di concertazione tra i proponenti e le forze dell'ordine, utile anche per ulteriori applicazioni. Ringraziamo ogni attore presente al tavolo, a partire dal prefetto, per avere colto fino in fondo la straordinarietà di questo luogo e di aver reso possibile un confronto che ha generato una soluzione che tutela la sicurezza guardando al futuro"."Il parcheggio di Villa Costanza – dichiara l'assessore alla Sicurezza del Comune di Firenze Andrea Giorgio - svolge un ruolo fondamentale per la mobilità sostenibile in città grazie all'interscambio con la tramvia alleggerendo i flussi di auto.

È quindi importante tutelare questo sistema e la conferma del servizio delle guardie giurate varato nel periodo natalizio e il progetto di sorveglianza con telecamere in via di definizione sono misure che vanno in questa direzione".