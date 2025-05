Sicurezza a Firenze: sentinelle di Quartiere in giardini e piazze

Un ulteriore tassello per il presidio del territorio. È stata attivata la convenzione tra Amministrazione comunale e Associazione nazionale Carabinieri 181 Pegaso: i “volontari per la sicurezza” presidieranno gli spazi pubblici della città con particolare attenzione a giardini pubblici e piazze. Una presenza forte: le squadre, formate da due-tre persone, svolgeranno infatti almeno 300 servizi (con possibilità di incremento) giorno e notte per sei giorni la settimana, a presidio del territorio, in particolare sulle aree verdi.

Quest’anno infatti sono oltre 30 i giardini inseriti nella lista dei luoghi che saranno presidiati dai volontari, inseriti in 10 itinerari che sono stati definiti con l’assessorato alla Sicurezza, la Polizia Municipale e i Quartieri, sulla base dei dati a disposizione e delle segnalazioni dei cittadini. Questi servizi saranno una risorsa preziosa di controllo del territorio e saranno svolti in coordinamento con la Polizia Municipale e le forze dell’ordine con cui saranno sempre in contatto in modo da poter gestire le eventuali situazioni problematiche che si potranno verificare e per scambiare informazioni utili.

“È un progetto importante per aumentare il presidio del territorio, grazie all’esperienza di Carabinieri in pensione e dei volontari tutti dell’associazione – commenta l’assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale Andrea Giorgio –. Per noi la sicurezza e la serenità dei cittadini è una priorità, come dimostra la nostra azione incessante di questi mesi con - tra i vari interventi - l’assunzione di 200 nuovi agenti di Polizia Municipale, l’attivazione della Pol-Cascine, i numeri delle attività di contrasto a spaccio e illegalità e il lavoro costante di portavoce dei cittadini con Prefettura e Questura che ha portato ad esempio all’attivazione della Pol-Tramvia.

Questo ulteriore tassello che aggiungiamo oggi va a dare risposte importanti in termini di presenza in aree delicate come i giardini e gli spazi pubblici più vissuti, e sarà monitorata e gestita insieme ai Quartieri”.“Non può che farci piacere che sia stata attivata la collaborazione con 181 Pegaso dell’Associazione Nazionale Carabinieri – spiegano i presidenti dei Quartieri Mirco Rufilli (Q1), Michele Pierguidi (Q2), Serena Perini (Q3), Mirko Dormentoni (Q4) e Filippo Ferraro (Q5) – e che sia stata ampliata l’area presidiata anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini di cui come Quartieri ci siano fatti portavoce.

Si tratta infatti di un servizio utile e molto apprezzato dalla cittadinanza. La presenza di questi volontari nei giardini e negli spazi pubblici della città, a stretto contatto con la Polizia Municipale, è importante sia per sensibilizzare sulle regole sia per dare maggiore sicurezza ai fiorentini”.

Obiettivo del progetto migliorare la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici più vissuti dalla popolazione attraverso molteplici attività: i volontari sono infatti una presenza visibile sul territorio, una specie di Sentinelle di Quartiere con un canale diretto con la Polizia Municipale per attivare interventi in caso di necessità. Perché, come sottolineato, la loro attività si aggiunge ma non si sostituisce a quella della Polizia Municipale. Tra le altre finalità informare e sensibilizzare le persone in materia di convivenza e rispetto della legalità, ma anche una importante funzione di dissuasione di comportanti scorretti e di prevenzione di fenomeni che creano criticità all’utilizzo degli spazi pubblici.

E sono figure a cui i cittadini possono segnalare situazioni specifiche che poi saranno trasmesse all’Amministrazione.Sono una sessantina i volontari che si alternano nell’attività di presidio dal lunedì al sabato dalle 15 alle 24. I servizi, due-tre al giorno, vengono svolti da squadre composte da 2-3 volontari riconoscibili grazie alla divisa e al tesserino di riconoscimento e dotati di mezzi con lampeggiante. Dieci gli itinerari fra giardini, piazze e strade (due per Quartiere). Itinerari che sono stati ampliati in accordo con i presidenti di Quartiere anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini oltre che degli esiti dei precedenti servizi e che vede un forte impegno sui giardini (tra le new entry piazza Tasso, i giardini del Terzolle, di via Allori, di Ugnano, di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto) ma anche di nuove strade come via Galliano, via Toselli, viale Talenti e via Canova dove si sono verificate situazioni problematiche.Questi sono gli itinerari coperti ogni giorno dal lunedì al sabato dai volontari in orario pomeridiano, serale e notturno.

Quartiere 1Q 1.1 piazza D’Azeglio, piazza dei Ciompi, giardino Alessandro Chelazzi, piazza Tasso, piazza Santo Spirito, piazza Pitti.Q 1.2 giardini via Maragliano, giardini via Felice Fontana, piazza Dallapiccola, via Galliano, via Toselli.

Quartiere 2Q 2.1 Giardini via Venosta/Bonomi, via D’André e via della Funga (fino al viadotto)Q 2.2 Giardini Caponnetto e di lungarno del Tempio, giardino Rossella Casini, giardino Tina Anselmi (lungarno Colombo), giardino di Bellariva (tutta l’area compresa tra via Minghetti, piazza Rosadi, via Aretina, via del Muraglione compresi vialetti interni e vialetto Gomez), giardini Vittime di via Fani.

Quartiere 3

Q 3.1 Giardino di Sorgane (via Brenta), giardino Norma Cossetto (via Isonzo), giardino di via Tagliamento–via Tagliamento (nelle ore serali e notturne), viale Benedetto Croce–via Livenza (ore serali e notturne).Q 3.2 Parco dell'Albereta (Pioppeta del Galluzzo), Parco del Galluzzo (I Giardini), Esselunga area cani, Cascine del Riccio.

Quartiere 4Q 4.1 Itinerario via Talenti-via Canova, parco del Saletto, parco dell’Argingrosso, giardino Matas-Nigetti, giardini di Ugnano-Mantignano.Q 4.2 Sentieri lungarni (argine dell’Arno via Baccio Bandinelli da via del Passignano verso passerella dell’Isolotto), giardini Matas – Nigetti, giardino della Montagnola, piazza Isolotto, viale dei Bambini, Giardini Caravaggio (ore serali), Giovanni dell'Opera (ore serali), parco pubblico Bindolo e giardino di Alice (zona San Lorenzo a Greve).

Quartiere 5Q 5.1 Giardino del Terzolle, giardini Toscanini Baracca, Castelnuovo Tedesco, piazza delle Medaglie D'Oro, Parco Respighi, via dei Vespucci, via Allori.Q 5.2 Giardino ex Meccanotessile/Officine Galileo, giardino di via Locchi-via delle Panche, giardini via Pellas-via Morandi-Jervis, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.