Shopping: ultimi giorni per le occasioni

Nel centro storico di Grosseto “Fuori tutto”: domani negozi aperti fino a mezzanotte. Sabato 7 settembre Giovanni Allevi in concerto gratuito nella serata Land Of Fashion al Valdichiana Outlet Village

Ultimi giorni per gli appassionati dello shopping per concludere ottimi affari con i saldi che si concluderanno il 3 settembre in tutta la Toscana.

Nel centro storico di Grosseto domani, giovedì 29 agosto, sarà “Il giorno delle occasioni”, si potranno fare acquisti pazzi anche nel dopocena, fino a mezzanotte. L’iniziativa coinvolgerà molte attività, e si potranno trovare articoli di tutti i generi, dall’abbigliamento alla profumeria, dagli articoli per la casa ai libri, dai prodotti d’erboristeria agli occhiali, con prezzi convenienti e d’occasione. Alcuni commercianti allestiranno uno stand all’esterno del proprio negozio. In particolare domani, per il “Fuori tutto” di giovedì 29 agosto e il centro storico si trasformerà più che in un centro commerciale naturale… in un grande outlet a cielo aperto, con i cittadini ed i turisti che saranno attratti dal “saldo dei saldi”. L’iniziativa fa parte del programma de “Il Centro dell’Estate – shopping, art, fun & food” il cartellone di eventi realizzato dal Centro Commerciale Naturale di Grosseto con la co-organizzazione del Comune capoluogo e la collaborazione di Conad e Confcommercio. Dopo la musica, lo sport, il volontariato e l’enogastronomia, il programma dei giovedì si avvia alla conclusione giocando in casa, con il tema dello shopping, che sarà riproposto anche per il 5 settembre, ultimo giovedì nel calendario degli eventi estivi. Un’anticipazione: durante il “Giorno delle occasioni” che seguirà la prossima settimana, ovvero il 5 settembre, ci sarà l’opportunità di conoscere in anteprima le nuove collezioni ed apprezzare le nuove tendenze.

Metti un grande maestro con il suo strumento a 88 tasti in una bella serata di settembre, aggiungi i vini toscani e italiani best quality, insieme alle migliori eccellenze del territorio, in una splendida location. Tutto questo, unito al piacere dello shopping, è la Village Night, uno dei grandi eventi dell’estate del Valdichiana Outlet Village di Foiano della Chiana. Dopo il sound pop rock de Le Vibrazioni nella SummmerFest del 29 giugno e l’energia di Arisa lo scorso 20 luglio, la Land Of Fashion ha scelto un virtuoso del pianoforte, Giovanni Allevi, per chiudere i grandi appuntamenti musicali dell’estate 2019. Quello di sabato 7 settembre, si annuncia come l’evento più squisitamente glamour dell’estate, all’insegna della musica di gran classe. Una notte in cui degustazioni di vino e sapori del territorio si arricchiranno del talento d’eccezione del Maestro Giovanni Allevi, che dopo il grande successo della tournée invernale e di ritorno dal grande successo di quella in Giappone, torna live sui palchi più prestigiosi d’Italia, tra cui quello di Piazza Maggiore del Valdichiana Outlet Village. Con i concerti del “Piano solo summer tour 2019”, attraverso una scaletta che alternerà le atmosfere seducenti delle ultime composizioni e i brani più celebri della sua ventennale carriera, il noto pianista e compositore renderà magica la Village Night. La Village Night unirà dunque sotto un unico denominatore la magia della grande musica live, vini di qualità e sapori del territorio, che rappresenteranno al meglio la Valdichiana senese e aretina, Cortona, Chianti, Montepulciano, Montalcino e altre zone tipiche d’Italia.