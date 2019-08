"Settembre Prato è spettacolo", ricco programma per la quinta edizione della manifestazione

Dal 28 agosto al 6 settembre tanti appuntamenti disseminati per Prato

Torna il Festival Settembre | Prato è Spettacolo, giunto nel 2019 alla sua V edizione, organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato e con il contributo della Regione Toscana.

Oltre ai grandi eventi che si terranno sul palco centrale di Piazza Duomo dal 28 agosto al 6 settembre, il Festival prevede moltissimi appuntamenti disseminati in città.

Per i bambini e le famiglie torna l'attesissima Piazza dei Piccoli, in Piazza Santa Maria in Castello, dal 29 agosto al 3 settembre: laboratori, spettacoli, giochi in un giardino ricreato in centro storico.

Tra le novità dell'edizione, da segnalare UnderStage|35 la rassegna di giovani band in collaborazione con Santavalvola che si terrà a Officina Giovani dal 31 agosto al 1 settembre.

Altra novità di quest'anno il Dopofestival Secret Show, il 30 e 31 agosto, dalla mezzanotte a Officina Giovani.

Fra gli eventi in città anche serate a cura di Freaky Deaky al Museo di Palazzo Pretorio e al Centro Pecci e il Creative Factory / Self made Market dal 1 al 3 settembre a Officina Giovani.

Infine, ultima importante novità dell'edizione 2019, l'evento gratuito in Piazza Duomo “Radio Bruno live” che ospita numerosi artisti della scena musicale italia.

Piazza Duomo

La V edizione presenterà come anteprima dell’apertura ufficiale del Festival, mercoledì 28 agosto alle ore 21, in Piazza Duomo - Prato,

A Ruota Libera, lo spettacolo “diretto in diretta” dal regista Giovanni Veronesi che lo vede come protagonista insieme ad Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini, accompagnati dal vivo dall’Orchestra Musica da Ripostiglio. Un’occasione per incontrare il pubblico in modo stravagante attraverso una “chiacchierata musicale” sulla vita, sul cinema, sullo spettacolo e sui mille aneddoti vissuti in quel sottile “confine artistico” che divide la vita e l’arte, realtà e finzione di ogni artista. Lo stesso cast sarà impegnato nella trasmissione Maledetti Amici miei, da ottobre in prima serata su Rai 2.

Sarà GAZZELLE, l’ultimo vero romantico dell’indie italiana, che aprirà ufficialmente il Festival Settembre|Prato è Spettacolo, il 29 agosto in Piazza Duomo. Gazzelle, all’anagrafe Flavio Pardini, è il giovane cantautore romano, tra i nomi di punta del panorama musicale italiano contemporaneo, caratterizzato da un sound ricercato e da arrangiamenti minimal, le sue canzoni contano milioni di ascolti e tutti sold out per i suoi oltre 90 live.

Il Festival prosegue il 30 agosto con l’inarrestabile SALMO, pioniere della musica che, inserendosi nella scena rap, è stato in grado di cambiarne i connotati del genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore.

L’artista sarà in giro per i più importanti Festival italiani con il suo “PLAYLIST SUMMER TOUR”. Salmo ha aperto i live nei palazzetti italiani con due epici sold out a dicembre nei palazzetti di Vigevano, Roma e Milano, dove, davanti a migliaia di persone, ha presentato il suo nuovo album “PLAYLIST”.

Torna in Italia dopo 9 anni in occasione del Festival MIKE PATTON, sul palco di Settembre / Prato è Spettacolo Sabato 31 agosto, con il suo progetto tutto italiano, MONDO CANE.

Mike Patton, storico leader dei Faith No More, è decisamente innamorato del nostro paese: Mondo Cane è la sua rivisitazione personale dei grandi successi della musica italiana, il suo personalissimo tributo ai mostri sacri della musica d’autore del secolo scorso. Sarà un viaggio nel tempo, caratterizzato dal tocco sperimentale e gangsta del singer californiano più amato e seguito degli ultimi vent’anni, che oggi sfida i nostri grandi classici: da Gino Paoli, a Luigi Tenco, passando per Fred Buscanglione e Fred Bongusto.

L’Orchestra che accompagnerà Mike Patton sarà la Camerata Strumentale «Città di Prato», insieme a lui sul palco anche alcuni dei migliori musicisti italiani. Alla data pratese del 31 agosto, seguirà una seconda data italiana a Milano al Teatro degli Arcimboldi prevista per il 2 settembre (già sold-out) in cui è prevista la stessa collaborazione con i musicisti della Camerata Strumentale Città di Prato.

Il 1° settembre, un momento atteso da tutti gli appassionati di alternative rock americano, le due cult band THE FLAMING LIPS e EELS saliranno sul palco della rassegna del Festival pratese in Piazza Duomo. Due headliner internazionali in un doppio concerto.

I Flaming Lips tornano in Italia per la loro unica data italiana estiva dopo l’appuntamento che li ha visti protagonisti lo scorso novembre sul palco dell’Alcatraz di Milano. I loro show stravolgono i sensi con costumi e scenografie particolari, pallini gonfiabili, marionette, proiezioni video e giochi di luci.

Gli Eels hanno attualmente impegnati in un tour che attraversa gli Stati Uniti da est ad ovest, arriveranno in Italia a settembre. Mark Oliver Everett aka Mr. E, frontman e anima della band, ha definito la sua “solo musica” e ha aggiunto che «il mondo è un casino. Il cambiamento inizia dal tuo giardino e sono abbastanza ottimista da credere che questo semplice pensiero possa riuscire a cambiare il mondo.»

Il 2 settembre a salire sul palco pratese saranno i SUBSONICA che, dopo un entusiasmante tour nei più importanti palazzetti italiani, con cui hanno fatto ballare ed emozionare il pubblico, accompagnati da una scenografia mai vista prima - cinque piattaforme in movimento a simboleggiare le anime di una vera band - non accennano a fermarsi. La band, influenzata dai linguaggi più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco.

I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live.

Il palco pratese dei grandi concerti ospiterà il 3 settembre, CARL BRAVE al secolo Carlo Luigi Coraggio, produttore e paroliere romano. La sua prolifica capacità compositiva è sfociata nell’esodo solista “Notti Brave” (Disco di Platino). L’album, uscito a maggio 2018, è entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane. Notti Brave è senza dubbio un disco che ha colpito nel segno, trainato dal singolo “Fotografia” (Triplo Platino) interpretato assieme a Fabri Fibra e Francesca Michielin. Molti altri sono stati gli artisti che hanno animato le “Notti Brave” di Carl.

Un caleidoscopio di generi e sfumature che, dal pop, all’indie, al rap fa il paio con l’instancabile verve di Carl Brave. Una continua ricerca di dettagli sonori che si riflette nei testi sempre densi di atmosfere e pratiche quotidiane in cui riconoscersi.

Il programma prosegue come il tradizionale concerto ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti) della Camerata Strumentale Città di Prato, il 4 settembre, diretto dal maestro Jonathan Webb con il soprano Elizaveta Martirosyan dal titolo Bohemian Rhapsody: saranno eseguite musiche di Dvořák e Bedřich Smetana.

Per chiudere il programma del festival, ultima serata del Radio Bruno Estate 2019. Il 6 settembre alle 20 Radio Bruno chiuderà il calendario degli eventi estivi all'interno del festival Settembre Prato è Spettacolo con uno show divertentissimo ad ingresso libero ed un cast che vede tra gli altri ospiti anche Mahmood, J-Ax, Luca Carboni, Fred De Palma, Shade, Tiromancino, Giordana Angi, Federica Carta.

Presentano la serata Alessia Ventura e Enzo Ferrari.

Anche nella V edizione si rinnova la collaborazione con Federalberghi che offre tariffe scontate agli spettatori del festival, nonché conConfcommercio che offrirà al pubblico del festival, mediante i propri associati, promozioni esclusive nei negozi e locali del centro storico.

Infine gli spettatori del festival potranno approfittare di conoscere meglio i musei di Prato, grazie al biglietto ridotto loro riservato in tutti i musei della città.

Tutti i biglietti degli eventi sono disponibili nei Punti vendita Ticketone e Box Office Toscana e on line suwww.ticketone.it.

Info: 0574603376 e www.settembreprato.it