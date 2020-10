Serristori, chiude il Pronto Soccorso: sarà reparto Covid

Figline, la novità da stasera. Il direttore della Ausl Toscana centro, Marchese: "Misure temporanee legate all'emergenza"

Firenze – Chiude a causa dell’emergenza Covid da questa sera alle 20 l’attività di pronto soccorso presso l’ospedale Serristori. Nell'arco del fine settimana saranno aperti 20 posti letto per accogliere i pazienti con infezione da Covid-19 in medicina A. Successivamente saranno aperti ulteriori 15 posti letto Covid in medicina B a seguito della dimissione o del trasferimento degli attuali pazienti ricoverati.

All’interno del presidio sono stati previsti e organizzati percorsi sporco/pulito dedicati a garanzia della sicurezza di utenti e operatori.

Per far fronte alle esigenze dell’emergenza Covid-19 in corso, l’ospedale Serristori garantisce l’apertura di 35 posti letto mantenendo aperti tutti i servizi ambulatoriali attualmente in essere.

Il Day Service medico rimarrà aperto fino alla conversione della medicina B in medicina Covid, dopodiché sarà pianificato il trasferimento di queste attività.

A partire da lunedì 2 novembre sarà sospesa temporaneamente l’attività di chirurgia in elezione. Restano poliambulatorio, dh oncologico, ambulatorio pediatrico (allergologia), consultorio centro donna, cup, ambulatorio ortopedico, fisioterapia, punto prelievi, trasfusionale e centro sangue, dialisi, cardiologia, endoscopia e chirurgia ambulatoriale oculistica.

"Le nuove misure decise rispetto all'ospedale Serristori sono solo temporanee legate all'emergenza - precisa il direttore della Ausl Toscana centro, Paolo Morello Marchese - Al termine della fase acuta, è assicurata la normalizzazione delle attività ed il ripristino completo del servizio di Pronto Soccorso h24, insieme al potenziamento dell'organico alla luce delle nuove assunzioni già in essere".