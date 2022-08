Serie A2: il calendario dell'Umana San Giobbe Chiusi

Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il calendario del Girone Rosso della Serie A2 Old Wild West in cui è stata inserita l'Umana San Giobbe Chiusi.

Il campionato, suddiviso in prima e seconda fase di regular season, partirà il prossimo 2 di ottobre per concludersi, con la prima parte, il 26 marzo. Per Chiusi primo impegno in trasferta in Puglia contro la HDL Nardò il 2 ottobre. Per la prima all'Estra Forum si dovrà attendere la settimana successiva, quando in terra etrusca arriverà la Tramec Cento. Subito bis casalingo contro quella che è stata l'ultima avversaria nella stagione scorsa: il 16 ottobre a Chiusi arriverà la Old Wild West Udine.

Alle due partite in casa consecutive faranno seguito due gare lontane dalla Toscana. La prima a Bologna, il 23 ottobre contro la Fortitudo, la seconda sette giorni dopo, il 30 ottobre, di nuovo in Puglia ma questa volta contro la Cestistica San Severo. Nel mese di novembre stesso numero di match casalinghi ed esterni: il 6/11 appuntamento all'Estra Forum contro la RBR Rimini, trasferta a Chieti contro la Caffè Mokambo, il 13/11, di nuovo in casa contro la Orasì Ravenna il 20 di novembre e per chiudere derby toscano in trasferta contro la Giorgio Tesi Group Pistoia il 27/11.

Ultimo mese del 2022 molto denso di impegni. Partita interna contro Staff Mantova il 4 dicembre e trasferta in Romagna tre giorni dopo, nel turno infrasettimanale del 7/12, contro l'Unieuro Forlì. L'11 di nuovo all'Estra Forum contro Kleb Ferrara, sette giorni dopo la trasferta in Friuli Venezia Giulia contro Gesteco Cividale che chiuderà il girone di andata. Non sarà l'ultimo atto dell'anno solare perché il 21 dicembre farà viaggio in terra estrusca Nardò. Due sfide esterne per inaugurare il 2023: la prima il 4 gennaio a Cento, la seconda quattro giorni dopo, l'8/01, al PalaCarnera di Udine.

Fortitudo Bologna e Cestistica San Severo a Chiusi rispettivamente il 15 e il 22 gennaio, poi trasferta a Rimini, il 29/01 per archiviare il mese. Rush finale della prima fase che parte a febbraio con la sfida interna con Chieti il 5. Trasferta a Ravenna il 12, derby interno con Pistoia il 19 febbraio e trasferta a Mantova il 26. Ultime tre gare il 5 marzo in casa contro Forlì, pausa per la Coppa Italia e poi il 19 in trasferta a Ferrara e il 26, di nuovo all'Estra Forum, contro Cividale del Friuli.