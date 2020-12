Serie A: contro il Genoa il riscatto dei viola?

Stasera fari puntati su Cutrone per far tornare il sereno e dissipare i rannuvolamenti

Non vince da quattro turni di campionato, durante i quali non è mai riuscita ad andare a segno. E' la Fiorentina la favorita nel posticipo di stasera contro un Genoa pure in crisi (sempre ko nelle ultime quattro, con l’unico guizzo in Coppa Italia contro la Sampdoria). Entrambe le squadre sgomitano per risalire dal fondo della classifica: i viola sono quartultimi e la squadra di Maran è penultima. Le speranze viola sono affidate a Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic. Per i rossoblù, invece, Mattia Destro e Goran Pandev.

Il Genoa è a Firenze da ieri per la partita con i viola dell’ex mister Prandelli che chiude, al netto del recupero tra Udinese e Atalanta rinviata per impraticabilità del terreno di gioco, gli impegni della decima di campionato. La squadra dei grifoni è scesa in campo questa mattina per svolgere una breve rifinitura, incentrata sul risveglio neuro-muscolare curato dal prof. De Bellis e poi schemi dedicati alle palle inattive. In precedenza il tecnico Maran, nella sala adibita con lavagna e schermo, aveva radunato il team per ripassare le direttive nella prima delle riunioni in programma. Pomeriggio di riposo. Poi le ultime raccomandazioni prima del trasferimento allo stadio Franchi.