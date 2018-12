Sergio Scatizzi in mostra nel cuore di Firenze

Florence Art Gallery in Borgo Ognissanti

Inaugurata la mostra “1918 – 2018: Cent’anni di colore e materia” presso la Florence Art Gallery in Borgo Ognissanti n. 64r a Firenze.

La mostra è un ricordo ed un omaggio al maestro Sergio Scatizzi, in occasione del centenario della sua nascita, da parte di una persona che lo ha frequentato per oltre 30 anni: Franco Ristori.

Ristori ha avuto il piacere di lavorare con Scatizzi per anni, frequentando assiduamente lo studio e l’abitazione del maestro, vedendolo creare molte delle opere che poi lo stesso avrebbe, nel tempo, acquistato e venduto.

Un sodalizio che è andato oltre la semplice collaborazione pittore-mercante, diventando quasi un punto di riferimento importante per il maestro, come racconta Franco, “… ricordo che lo portai all’ospedale quando si ruppe il femore”.

Questa mostra è sicuramente il ricordo di un’amicizia e della passione per l’opera di Sergio Scatizzi, dimostrata anche dalla cura nella scelta delle opere, un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati d’arte e per i collezionisti del ‘900 italiano.

Tra le opere la fa da padrona una “terra” del 1962 di importanti dimensioni e di assoluta qualità, oltre a questo una serie di splendide “rose recise” eseguite tra gli anni ’60 ed i ’70, il tutto accompagnato da vari paesaggi rurali, vasi di fiori, vedute di Venezia, Firenze e Livorno , realizzati tra gli anni ’80 ed i 2000.

La mostra è visibile ancora una settimana, l’ultimo giorno infatti sarà il 24 novembre, pertanto vi consiglio di fare una passeggiata in centro e fermarvi alla Florence Art Gallery, dove potrete trovare anche il catalogo realizzato per l’occasione, curato da Giovanni Faccenda.

L’amico Faccenda sta proseguendo nella sua personale opera di rilancio degli artisti toscani che hanno influenzato e caratterizzato l’arte italiana del ‘900 e, tra questi, Sergio Scatizzi è sicuramente un degno rappresentante.