Seminari di psicanalisi gratuiti a Firenze

Un ciclo aperto a tutti, organizzato e presentato dalla Scuola di Psicanalisi Freudiana alla Libreria L’Ora Blu

La Scuola di Psicanalisi Freudiana, in collaborazione con la libreria L’Ora Blu di Firenze, presenta il gruppo di studio diretto da Edoardo Meroni: “La suggestione, approfondimenti analitici riguardo ad un fenomeno affatto complesso”.

Nel corso dei prossimi mesi, con appuntamenti ogni due settimane, saranno esaminate le questioni più cogenti legate al problema della suggestione; Freud fin dall’inizio della sua elaborazione ha avvertito l’importanza di risolvere il problema della suggestione, per l’influenza che essa ha sul processo terapeutico, ma al contempo perché essa costituisce il maggiore fattore di disturbo per una valutazione oggettiva dei risultati raggiunti, al punto da pregiudicare la costituzione di una effettiva scienza dello psichico. L’istituzione di un metodo di controllo per liberare i risultati sperimentali dalla suggestione diventava allora fondamentale. La questione della suggestione ha dunque profonde implicazioni nel dibattito su come sia possibile una scienza naturale dei processi psichici. Nel gruppo di studio verranno esaminati e approfonditi concetti provenienti dalla dottrina freudiana e confrontati con argomenti legati sia alla medicina e alla psichiatria classiche, sia alle neuroscienze e alla medicina contemporanea, al fine di riconoscere ed esplicitare quelle problematiche la cui risoluzione ha permesso alla psicanalisi di affermarsi come metodo d’indagine elettivo.

L’obiettivo del gruppo di studio è quello di creare fermento attorno allo strumento psicanalitico e alle sue modalità di comprensione dei fenomeni psichici. Tutti gli incontri si svolgeranno il lunedì alle ore 18.15 presso la Libreria L’Ora Blu, Viale dei Mille 27/r, Firenze.

Calendario incontri:

Lunedì 9 dicembre: Il problema della traslazione (relatore Edoardo Meroni); Lunedì 13 gennaio: Teoria del transfert e suggestione (relatrice Francesca Guma); Lunedì 27 gennaio: Il Modulo Epistemico Standard (relatore Franco Baldini); Lunedì 10 febbraio: Incontro di chiusura.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Edoardo Meroni tel. 349 1674096 Mail e.meroni@scuoladipsicanalisifreudiana.it