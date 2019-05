Seamus Blake in concerto al Dietro Le Quinte

Il fuoriclasse del sax tra jazz, pop e rock lunedì 22 aprile a Sieci

Cresciuto alla corti di John Scofield e Dave Douglas, membro della Mingus Big Band e figura cardine della scena newyorkese, Seamus Blake è oggi tra i maggiori sassofonisti jazz in circolazione.

Grande è l’attesa per il concerto fiorentino che lunedì 22 aprile lo vedrà al Dietro Le Quinte di Sieci (ore 20,30), a capo di un quartetto “italiano” all-star, con Alfonso Santimone al pianoforte, Danilo Gallo al basso ed Enzo Zirilli alla batteria.Gran virtuoso del sax tenore, Seamus Blake è un musicista aperto a influenze contemporanee ma con forti radici nella storia del jazz. L'incontro con Enzo Zirilli è avvenuto al Ronnie Scott di Londra, una infuocata jam session fino alle prime luci dell'alba ha gettato le basi di un progetto live a cui hanno aderito musicisti altrettanto curiosi e creativi come Alfonso Santimone e Danilo Gallo: il Terzetto Abusico. Il repertorio del gruppo attinge a qualsiasi cosa piaccia ai nostri (songbook americano e del Sud America, pop, rock e brani originali), il tutto condito da una buona dose di elettronica, affidata ad Alfonso Santimone.

Alla serata si accede con un contributo di 15 euro, per chi lo desidera, aperitivo con buffet su prenotazione (ore 19,30 - 5 euro). Prenotazioni via sms al numero 388 4317882 o via mail asegreteria@acsifirenze.it.