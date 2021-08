Scritta no Vax a Pisa, la rabbia di Giani

Ph Facebook Giani

"Criminale è chi vandalizza il centro vaccinale di Ospedaletto a Pisa. Esprimo piena solidarietà agli operatori sanitari che ogni giorno danno il massimo per rendere la #ToscanasiCura.Noi andiamo avanti e non ci fermiamo!". Questa la posizione di Eugenio Giani presidente della Regione Toscana dopo una scritta No Vax a Pisa: "Questo è un crimine" riferito alla vaccinazione anti Covid.

Da oggi alle 18 è possibile anticipare la prenotazione della seconda dose del vaccino modificando data e luogo del richiamo Pfizer e Moderna per tutti gli over 12.Per procedere si deve accedere al portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ e cliccare su “Modifica prenotazione” in alto a destra.