Scontro in via Toselli: auto finisce contro una vetrina

L'incidente alle 13,30. Alla guida due signore, ferite non gravemente. Strada rimasta chiusa circa un'ora

Due auto si sono scontrate in prossimità dell’incrocio fra via Pietro Toselli e via Giambattista Lulli e uno dei due veicoli ha finito la corsa contro la vetrina di un negozio, danneggiandola.

E’ accaduto oggi intorno alle 13.30 quando una donna di 60 anni alla guida della sua auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale si è scontrata con una macchina guidata da una donna di 70 anni. Una delle due ha sbandato ed è finita sul marciapiede sbattendo contro la vetrina di un attività commerciale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale che sta ricostruendo la dinamica del sinistro. La strada è stata chiusa circa un’ora per permettere i soccorsi e per la messa in sicurezza dell’area ma non si sono registrati particolari problemi di viabilità. Entrambe le automobiliste hanno riportato ferite non gravi.