Lo scooterista ha perso la vita. La macchina pare marciasse contromano, il guidatore ha cercato invano la fuga

Incidente mortale stamani a Firenze, in via Reginaldo Giuliani. Uno scooterista ha perso la vita, nello scontro con un'auto che pare marciasse contromano.

Il conducente dell'auto dopo l'impatto tremendo non si è fermato e ha lasciato la macchina in zona per poi darsi alla fuga ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia municipale.