Scomparsa dopo essere stata travolta dalla piena

La vettura è stata ritrovata senza passeggeri

I vigili del fuoco del distaccamento di saline di Volterra con il supporto della squadra SAF (Speleo alpino Fluviale) della sede di Pisa, sono intervenuti nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina in prossimità del podere il pavone per un soccorso a persona.

Per cause in corso di accertamento un’autovettura è stata travolta dalla piena del fiume. Dalle prime informazioni acquisite sembrava che a bordo dell’auto ci fosse una donna, mentre l’uomo che era con lei è riuscito ad uscire.

La vettura è stata poi ritrovata, ma purtroppo senza la donna all’interno.

Sul posto sono stati attivati i sommozzatori del comando di Firenze e un elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Roma oltre all’unità di comando locale UCL per il coordinamento delle operazioni di ricerca.