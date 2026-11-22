Sciopero del 30 ottobre 2026: a seguito dell’Ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Gruppo FS e Italo confermano la regolare programmazione dei collegamenti ferroviari dalle 21 di giovedì 29, alle 21 di venerdì 30 ottobre.
I treni viaggeranno pertanto secondo il normale orario di servizio anche in Toscana, senza le modifiche previste in caso di sciopero. Stessa situazione per quanto riguarda il tpl urbano ed extraurbano di at Autolinee Toscane.
Per il settore trasporti, lo sciopero è differito ad altra data.