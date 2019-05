Sciame d'api in piazza Duomo, chiamato un apicoltore per risolvere la situazione

Firenze: il curioso evento nei pressi della Loggia del Bigallo. In via degli Arazzieri è ceduto un pezzo di strada, un'ora di disagi e deviazione delle linee Ataf

Uno sciame d'api ha destato curiosità ieri in centro tra fiorentini e turisti, in piazza Duomo nei pressi della Loggia del Bigallo. La zona è stata messa in sicurezza in attesa dell'arrivo di un apicoltore che possa provvedere a risolvere la situazione.

Sempre in centro, a causa di un cedimento della sede stradale in via degli Arazzieri si è resa necessaria la chiusura della strada con conseguente deviazione, lungo i viali di circonvallazione, delle linee Ataf. Dopo circa un'ora la viabilità è stata ripristinata.