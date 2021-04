Scegli le offerte Vodafone Shake: in regalo 6 mesi di Amazon Prime

Si arricchisce di nuovi piani tariffari la proposta per i clienti Vodafone o per coloro che sono interessati a passare a questo operatore, ancora più vantaggiosi ed interessanti. Con le offerte di telefonia mobile Vodafone Shake it fun e Shake it easy infatti è possibile avere SMS e chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile in Italia e tutti i GB che occorrono per navigare senza problemi. Non solo: attivando uno di questi due piani tariffari riservati agli under 30, Vodafone offre anche 6 mesi di Amazon Prime gratis, per vedere film e serie TV senza spendere nemmeno un euro in più! Scopriamo meglio come funzionano queste offerte e come fare per approfittarne

I vantaggi inclusi nelle offerte Vodafone per under 30

Le offerte Vodafone riservate agli under 30 sono attualmente due: Shake it fun e Shake it easy. In entrambi i casi, il pacchetto è completo perché include tanti GB per navigare online anche in 5G, SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile in Italia.

In questi pacchetti però sono comprese anche altri servizi interessanti, che li rendono particolarmente vantaggiosi specialmente per i giovani. Una delle funzionalità maggiormente apprezzate sono i Vodafone Pass Social, Music e Chat che consentono di utilizzare moltissime applicazioni senza consumare i GB compresi nel proprio piano tariffario.

Altro vantaggio riservato a coloro che scelgono uno di questi piani tariffari è il codice sconto che permette di utilizzare per 6 mesi Amazon Prime completamente gratis. Ciò consente di usufruire dei servizio di spedizione gratuita per i propri acquisti sull'e-commerce più famoso del mondo ma anche accedere a tutti i contenuti Prime Video, Prime Music e Prime Reading. Alla scadenza del periodo promozionale, il servizio si rinnova in automatico al costo di soli 3,99 euro al mese che vengono addebitati direttamente sul credito residuo.

L'offerta Vodafone Shake it fun nel dettaglio

La tariffa Vodafone Shake it fun è riservata ai clienti più giovani, di età compresa tra gli 8 ed i 25 anni e ha un costo mensile di 11,99 euro. Inclusi nel pacchetto, SMS e chiamate illimitate più 40 GB di traffico dati per navigare in internet anche su rete 5G se si sceglie il metodo di pagamento Smart Pay. Se invece si preferisce che il costo mensile venga addebitato sul credito residuo, i GB al mese scendono a 20. Nel piano Shake it fun è inoltre compreso il Pass Smart Meeting per un periodo di 3 mesi, che permette di utilizzare le piattaforme di videoconferenza senza consumare GB.

L'offerta Vodafone Shake it easy nel dettaglio

La tariffa Vodafone Shake it easy è invece riservata ai clienti di età inferiore ai 30 anni e comprende SMS e chiamate illimitate più 60 GB al mese per navigare in internet. Anche in questo caso, se si preferisce l'addebito sul credito residuo l'offerta scende a 30 GB, sempre al costo fisso di 14,99 euro mensili. Inoltre, nel piano Shake it easy è compreso il Pass Mappe, che consente di utilizzare le app delle mappe e dei servizi di trasporto pubblico senza consumare il traffico dati incluso nella propria offerta.