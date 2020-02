Scannagallo: rievocazioni, visite e mostre (14-15 marzo 2020)

A Foiano un viaggio tra i secoli

Scannagallo – Un viaggio nel passato della Toscana attraverso luoghi simbolici ed eventi di Foiano della Chiana. Rievocazioni, visite guidate, mostre e danze: sabato 14 e domenica 15 marzo è in programma un fine settimana ricco di eventi che permetteranno di ripercorrere le principali tappe della storia della Regione dal Rinascimento al ‘900. L’evento, dal titolo “Foiano dal Rinascimento al Granducato alla Regione”, è inserito tra le iniziative per la Festa della Toscana 2019 ed è organizzato dall’associazione culturale Scannagallo in collaborazione con l’amministrazione comunale. Ogni appuntamento, ad ingresso libero e gratuito, permetterà di vivere e di approfondire una determinata fase della storia della Valdichiana e della Toscana, evidenziando la società civile, la cultura e l’eccellenza artistica di Foiano all’epoca del Granducato.