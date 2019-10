Scandicci, oggi è Fierone: il programma e i consigli per arrivarci

Il cuore della manifestazione con 230 banchi allestiti tra le piazze Togliatti e Matteotti. Tra gli eventi la presentazione della Savino Del Bene Volley (A1 Femminile), la sessione autografi di quattro giocatori della Fiorentina e un convegno con Rossi, Nardella e Bonafè

"Venghino signori venghino..." si potrebbe dire parafrasando un celebre detto che in questa occasione ci sta proprio bene: oggi 10 ottobre a Scandicci è di scena il Fierone, il giorno più atteso dell'anno in città.

E se questa Fiera, con 360 espositori (30 i punti ristoro), oltre cento dei quali sono di Scandicci, su una superficie di 18.800 metri quadri nel centro cittadino, 12 mila dei quali coperti, è certamente una delle più importanti del Centro Italia, in questa giornata diventa unica perché a tutto ciò si sommano (dalla mattina poco dopo le 8 alle 23) oltre 230 banchi allestiti tra piazza Togliatti a piazza Matteotti.

L’appello nel periodo della Fiera, e a maggior ragione oggi, è sempre quello di non avvicinarsi al centro in auto e di venire a piedi o con i mezzi pubblici, soprattutto con la tramvia (parcheggi consigliati lungo la linea 1, in particolare a Ponte a Greve, o al parcheggio scambiatore di Villa Costanza sull’A1) per scendere alle fermate Resistenza o De Andrè.

Questo il programma di oggi 10 ottobre 2019:

PER LE VIE DELLA CITTÀ

Ore 8.00 - 23.00

Grande Fiera degli ambulanti

PADIGLIONE FIORENTINA

Ore 19.00 – 21.00

Salotto dello sport | Trasmissione Tv a cura di Luca Calamai e Mario Tenerani in onda su RTV38

Ore 21.00

Cecco e Baracca, stornelli Fiorentini

VIA PASCOLI

Ore 18.00

Esposizione a cura delle Proloco di Scandicci “Senza smarrirsi sui sentieri delle colline” presentazione della carta escursionistica dei sentieri delle colline di Scandicci in collaborazione con CAI Scandicci

SOCIAL CITY

Ore 19.00 – 23.00

Associazione Spingi la Vita Onlus presenta: “Sicurezza stradale 2.0”

PIAZZALE DELLA RESISTENZA

SPAZIO ISTITUZIONALE

Ore 21.00

Concerto della Vasco Anthology – cover band di Vasco Rossi

VILLAGGIO DELLO SPORT

Ore 15.00 – 17.00

Polisportiva Robur Calcio a cinque

Ore 17.00 – 19.00

Savino del Bene pallavolo

Ore 19.00 – 20.00

Royal Step esibizione di ballo

Ore 20.00 – 21.00

Whu-Shu Firenze esibizione

PIAZZALE DELLA RESISTENZA

Ore 17.30 – 20.00

Sessione autografi ACF Fiorentina con Dalbert. Benassi, Ghezzal e Venuti

Ore 17.00 – 19.00

Sezione pattinaggio artistico Polisportiva Robur 1908

AUDITORIUM

Ore 16.00 – 18.00

L’ambiente fra Pubblico e Privato

Convegno sul tema della sostenibilità a cura di Unicoop Firenze

Intervengono: Stefano Ciafani, presidente Legambiente, Sandro Fallani, sindaco di Scandicci, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Simona Bonafè europarlamentare, Enrico Rossi presidente Regione Toscana, Daniela Mori, presidente Consiglio di sorveglianza Unicoop Firenze, Katia Bastioli, amministratore delegato Novamont

Ore 19.30 – 23.00

Presentazione delle squadre di Volley Savino del Bene

AREA PREVENZIONE E SALUTE – FARMANET

Ore 10.00 – 23.00

Cosmesi e bellezza: il viso in primo piano

trucco correttivo, trucco estetico, trattamenti viso con le beauty expert di Alliance Farmacie Comunali: Serena, Simona e Cristina

Incontro con il Dr. Valente chirurgo estetico

Analisi della composizione corporea Caresmed InBody

STAND COOP

Ore 17.30 – 19.30

Show cooking a tema: uno chef professionista cucinerà dal vivo per promuovere i prodotti della linea Viviverde

PARCO DI VINGONE

Ore 9.00 – 13.30

Picnic plastic free all’insegna dell’“usa e riusa” organizzato da Unicoop Firenze e riservato agli studenti del territorio

SPAZIO PETS

Ore 11.30

Incontro con la Scuola Nazionale Cani guida per ciechi di Scandicci. Illustrazione dei progetti a sostegno di persone non vedenti e disabili motori

A cura della Scuola Nazionale Cani guida per ciechi

Ore 14.00

La ricerca di tartufi. Attività ed esercizi per capire se il tuo cane è predisposto a trovare il prezioso tubero, vieni con lui!

A cura di Andrea Mytkowicz Misto, Educatore cinofilo presso Officina Cinofila

Ore 18.00

Scent game. Riconoscimento degli odori di diverse sostanze e ricerca delle queste in sequenze di scatole, di ambienti e di autovetture. A cura di Spazio Cinofilo

Età 4-13 anni. A cura dell’Associazione Strabiliarte, Educatore cinofilo AIECI.

La Fiera di Scandicci andrà avanti fino a domenica 13 ottobre. Venerdì 11 orario dalle 16:30 alle 24:00. Sabato 12 dalle 09:30 alle 24:00. Domenica 13 dalle 9,30 alle 22.

Tra le varie aree da scoprire in Fiera ci sono:

BOTTEGA DEI SAPORI

È il tradizionale padiglione agroalimentare, dove troveremo specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia.

FIERA IN FIERA

Il padiglione dedicato all’expo più varia, quasi una piccola fiera dentro la stessa fiera!

STAR BENE

Qui si trova tutto per la bellezza e il benessere: prodotti cosmetici, fragranze, professionisti del settore e tanto altro.

EXPO AUTO, VEICOLI COMMERCIALI E AGRICOLI

Le aree esterne tradizionalmente dedicate alle quattro ruote, non solo auto ma anche mezzi agricoli e industriali

CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, CNA – ARTIGIANI IN FIERA

Le tre associazioni di categoria presentano le loro eccellenze: dall’artigianato alle realtà imprenditoriali, ossia il meglio del nostro territorio.

LA PIAZZA, CIBI DI STRADA, LA SOSTA

Uno spuntino veloce o una cena etnica, passando per la tradizione gastronomica toscana fino ai dolci tipici delle fiere: a Scandicci Fiera si trova proprio di tutto..