Scandicci, inaugurata la Fiera 2020

ph FB Fiera Scandicci

Quest'anno sarà più lunga: durerà 19 giorni, fino all'11 ottobre

La Fiera di Scandicci 2020 ha aperto oggi mercoledì 23 settembre ore 16, l'evento inaugurale si è svolto alle 18 presso l'Auditorium del Centro Rogers, con il taglio del nastro del Sindaco Sandro Fallani, e l’Orchestra d’archi della Scuola di Musica di Scandicci diretta dal Maestro Janet Zadow, che ha eseguito l’inno d’Italia e l’inno d’Europa, oltre a musiche di Edward Elgar.

"Con Scandicci riparte la Toscana". Questo lo slogan della Fiera 2020, un'edizione speciale perché parte in anticipo e sarà più lunga rispetto al solito: durerà infatti 19 giorni, fino all'11 ottobre (lunedì-venerdì dalle 16 alle 24, sabato e domenica: dalle 10 alle 24). L'anno scorso il periodo della Fiera di Scandicci era stato dal 5 al 13 ottobre.

Due le fermate di riferimento della tramvia-firenze.htm">tramvia: De Andrè/Fiera e Pantin/Resistenza.

La dislocazione della fiera sarà da via Pantin a via Luzi, con i relativi incroci con via Francoforte sull’Oder e la sede della Tramvia.

"Drive and Tramway" parcheggio Villa Costanza.