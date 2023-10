Scandicci e Firenze salutano Sergio Staino

Saluto pubblico per Sergio Staino, vignettista, fumettista e giornalista scomparso nella mattina di sabato 21 ottobre 2023 all’età di 83 anni, con la camera ardente allestita da domenica 22 a martedì 24 ottobre nella Sala Incontri del Castello dell’Acciaiolo a Scandicci (via Pantin, 63), e una cerimonia di commiato martedì 24 ottobre 2023 alle 14 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze.

Le persone che vorranno portare il proprio saluto a Staino al Castello dell’Acciaiolo potranno farlo nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 dalle 10 alle 18, oltre che martedì 24 ottobre dalle 10 alle 12.

Sergio Staino è stato protagonista e promotore della vita culturale e civile di Firenze e di Scandicci, città dove viveva. Il suo ricordo pubblico è stato organizzato con la condivisione della famiglia e delle due Amministrazioni Comunali, oltre che con la partecipazione attiva del mondo associativo cittadino.