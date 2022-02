Scandicci cerca gloria in Europa

Oggi sarà giornata di verdetti per la Savino Del Bene Scandicci, che si prepara a scendere in campo nella gara di ritorno dei quarti di finale di Challenge Cup contro Cannes. Contro le francesi di coach Filippo Schiavo, infatti, Scandicci si giocherà al Palais des Victoires di Cannes, mercoledì 02 febbraio alle ore 20.00, l'approdo alle semifinali della terza competizione per club europea dopo aver centrato la vittoria nel primo incontro dei quarti di finale del 26 gennaio al Palazzetto di Scandicci (3-1).

La Savino Del Bene arriverà al match dopo aver superato in Challenge Cup Atene e Potsdam nei sedicesimi e negli ottavi di finale, mentre in campionato Scandicci ha ottenuto nell'ultima giornata di Serie A1 una netta vittoria contro Trentino. Cannes si presenterà all'incontro a seguito della vittoria negli ottavi di finali di Challenge contro le slovacche del VP UKF Nitra, superate 3-1 in casa e 3-0 in esterna. In campionato, invece, le francesi vengono dalla sconfitta interna per 1-3 nell'ultima giornata di Ligue A contro la TFOC (Terville Florange Olympique Club).

EX E PRECEDENTI

Tre le ex Cannes ora in forza a Scandicci troviamo Letizia Camera, palleggiatrice classe ’92 della Savino Del Bene che è approdata in Francia nella stagione 2015-2016. Con il Racing Club de Cannes Camera si è aggiudicata nella stessa stagione la Coppa di Francia.

L'unico precedente tra le due squadre risale a mercoledì 26 gennaio 2022, quando la Savino Del Bene vinse per 3-1 al Palazzetto di Scandicci nella gara di andata dei quarti di finale di Challenge Cup (25-14, 24-26, 25-22, 25-19).

LE PAROLE DI COACH MASSIMO BARBOLINI:

“Sarà una partita importante perché un buon risultato potrebbe permetterci di accedere ad una semifinale di una coppa europea. È una partita che, come abbiamo visto all'andata, può essere complicata se non teniam0 il livello del nostro gioco come sappiamo fare, come ad esempio abbiamo fatto con Trento nell'ultima gara di campionato, quando siamo riusciti a non farci mettere in difficoltà proprio grazie alla concentrazione ed alla tenuta del livello alto. All'andata con Cannes abbiamo giocato molto bene per un set e mezzo ma poi abbiamo calato l'intensità e la partita si è complicata. Andiamo in trasferta a giocare contro una squadra che tra l'altro recupera anche una giocatrice importante, per cui bisognerà sicuramente porre attenzione.”

LE AVVERSARIE

Nelle fila di Cannes quest’anno sono presenti due connazionali: il tecnico Filippo Schiavo, ex allenatore in Italia della Lardini Filottrano, e la centrale Tiziana Veglia, ex Brescia e Casalmaggiore.

Cannes si trova attualmente in quarta posizione in classifica in Ligue A, avendo raccolto 30 punti in 17 partite (10 vittorie e 8 sconfitte).

La squadra di coach Schiavo in Ligue A è scesa in campo il 29 gennaio nella gara casalinga persa 1-3 (24/26 25/23 21/25 14/25) contro TFOC (Terville Florange Olympique Club), mentre nella giornata precedente del 22 gennaio Cannes aveva vinto contro France Avenir 2024 per 0-3 (17/25 18/25 22/25).