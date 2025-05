Savino Del Bene Volley, Simone Maurilli nel ruolo di scoutman

Ph Paganotti

La Savino Del Bene Volley è felice di annunciare Simone Maurilli nel ruolo di scoutman per la stagione 2025-2026. Maurilli entra nello staff tecnico della nostra società, andando a sostituire Fabio Gabban, che dal 2021 aveva ricoperto il ruolo di scoutman.

Il DS Francesco Paoletti ha parlato così di Gabban e di Maurilli:“Anzitutto mi preme salutare Fabio Gabban, figura professionale molto apprezzata e persona che abbiamo imparato a conoscere per la sua compostezza ed educazione. Abbiamo condiviso ore di lavoro e viaggi che ci hanno riservato le prime gioie e trofei nella storia di questa società, e gli auguro davvero le migliori fortune per le future occasioni professionali e di vita. Per la prossima stagione sarà con noi Simone, che ha già avuto modo di conoscere le altre figure dello staff tecnico con cui opererà, così da condividerne fin da subito metodologie e sistemi. Sicuramente dovrà adattarsi a un calendario fitto, che nel suo ruolo equivale spesso a un numero inversamente proporzionale di ore di sonno, ma penso che tutto ciò potrà essere compensato dagli obiettivi futuri, sia a livello di club che personali. Da parte nostra, diamo il benvenuto a Simone!”

Maurilli ha così commentato il suo approdo alla Savino Del Bene Volley:

“Dopo oltre 10 anni di Serie A, devo dire che l’inizio di ogni stagione riesce ancora a emozionarmi. E quest’anno, ancora di più, perché comincio un’esperienza in una società importante e ambiziosa, in cui sono motivato a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi. Non vedo l’ora di iniziare la stagione e di toglierci tante soddisfazioni insieme!”

LA CARRIERA DI SIMONE MAURILLI

Nato il 5 dicembre 1978 a Roma, Simone Maurilli è laureato in Lingue e Letterature Straniere con un dottorato di ricerca in Linguistica Computazionale. Maurilli ha affiancato al suo percorso di studi, una lunga esperienza nel mondo della pallavolo.Dal 2004 ricopre i ruoli di allenatore e scoutman, operando principalmente nel Lazio, con varie esperienze in società come Guidonia, Monterotondo, Roma 7, Ostia, Terracina e Cisterna – società, quest’ultima, con la quale ha affrontato per due stagioni la Serie A2.Dopo il biennio a Cisterna (2015-2017), Maurilli ha lavorato con Roma Volley Club dal 2018 al 2020.

Nella stagione 2020-2021 ha collaborato con Marsala, prima di assumere il ruolo di scoutman a Montecchio nella stagione successiva.Ritornato al Roma Volley Club nel 2022, con la squadra della capitale ha vissuto tre stagioni (una di A2 e due di A1), ottenendo una promozione nel massimo campionato, la vittoria della Coppa Italia di Serie A2 e due successi internazionali: trionfando nella WEVZA Cup e successivamente nella Challenge Cup.Oltre all’esperienza con i club, Maurilli vanta anche un’esperienza con la Nazionale Italiana Maschile, con la quale nel 2009 ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Pescara.