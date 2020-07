Saturnia: rubavano nelle borse dei turisti, scoperti e denunciati

Dai carabinieri del Comando Provinciale di Grosseto. Arrestato un uomo per rapina ed evasione a Bientina

I Carabinieri della Compagnia di Pitigliano hanno denunciato per furto e tentato furto 4 persone. In particolare i militari della Stazione di Saturnia sono riusciti ad individuare un gruppo di persone specializzato a rubare dentro le borse dei turisti mentre quest’ultimi erano intenti a fare il bagno alle Cascate del Mulino. I militari, a seguito di alcuni furti avvenuti con tale modus operandi, si sono immediatamente attivati concentrando l’attenzione su un gruppo di 3 uomini e una donna che pareva fossero diventati assidui frequentatori delle cascate. Così, nel corso di un mirato servizio teso a contrastare i reati predatori, sono riusciti a cogliere gli autori sul fatto. Il modus operandi era il seguente: tre facevano da palo e uno rovistava nelle borse lasciate incustodite dai turisti intenti a fare il bagno.

A Bientina (PI), i militari della locale Stazione Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pontedera (PI), nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 35enne, per rapina ed evasione. Più nel dettaglio, i Carabinieri hanno rintracciato e bloccato l’uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare, poiché riconosciuto responsabile di rapina ai danni di una farmacia del paese; il soggetto è accusato di essere entrato nel citato esercizio commerciale, dove, armato di un coltello, si faceva consegnare l’incasso di 850 euro dall’addetto alle vendite e la somma di 90 euro da un cliente occasionale, al quale tentava inoltre di strappare una catenina. L' arrestato, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.