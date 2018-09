Sassuolo vs Empoli: 3 - 1.

Caputo porta in vantaggio l'Empoli dopo 18 secondi dal calcio d'inizio, ma è il Sassuolo a prendersi i 3 punti. L'Empoli ancora "work in progress", nonostante abbia espresso un buon calcio, ma si sa, contano i punti.

E pensare che l'Empoli era andato in vantaggio dopo 18 secondi con Caputo, il cui vantaggio è stato annullato dal gol di Boateng al 13', quando l'Empoli si trovava momentaneamente in dieci per l'infortunio di Acquah. Nella ripresa il Sassuolo va in vantaggio con Ferrari (12') e Di Francesco (40'). Si è assistito ad una gara piacevole dove entrambe le squadre hanno preferito creare gioco piuttosto che ostruire quello avversario.

L'Empoli in meno di un minuto va in vantaggio. Capezzi ruba palla a Sensi tanto da potersi involare verso l'area dei padroni di casa il cui cross al centro, leggermente deviato, trova pronto Caputo a buttarla in rete. Il Sassuolo è pronto a reagire con Berardi che sprecaun occasione dopo 5 miniuti. Al 13' arriva il pareggio di Boateng grazie ad un assist vincente di Di Francesco. Un vero e proprio botta e risposta tra le due squadre che si ripete anche nel finale quando al 38' Duncan costringe Terracciano alla deviazione in angolo. Zajc va di nuovo vicino al vantaggio in due occasioni (41' e 43'). Caputo chiude il primo tempo con una brillante azione perso nale neutralizzata da Ferrari con un intervento in scivolata che salva il Sassuolo.

Finale primo tempo: Sassuolo 1 - Empoli 1.

In avvio di ripresa l'Empoli entrano in campo con molta intensità tanto che sia la Gumina (6') che Zajc (9') impensieriscono non poco Consigli. ma nonostante questo è il Sassuolo ad andare in vantaggio con Ferrari che di testa butta la palla in rete su azione di calcio d'angolo. L'Empoli accusa il colpo anche se la batosta arriverà al 26' quando Zajc viene espulso per simulazione, ma per lui si tratta del secondo giallo e quindi l'espulsione per lui è inevitabile. A 5 minuti dalla fine arriva il terzo gol del Sassuolo che chiude definitivamente il match, firmato Di Francesco. Risultato finale: Sassuolo 3 Empoli 1. Franca Ciari

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Sensi (67′ Bourabia); Berardi (81′ Brignola), Boateng (62′ Babacar), Di Francesco. Allenatore: De Zerbi

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah (14′ Bennacer), Capezzi (81′ Traorè), Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina (66′ Mraz). Allenatore: Andreazzoli

RETI: 1′ Caputo (E), 13′ Boateng (S), 57′ Ferrari (S), 85′ Di Francesco (S)