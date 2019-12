Pubblicata edizione inglese del libro sulla storia dell’Ospedale

Lunedì 16 dicembre alle 17.00 nella sala conferenze dell’Ospedale di Santa Maria Nuova (piazza Santa Maria Nuova) sarà presentato in anteprima il volume Santa Maria Nuova through the centuries (pp. 264), edizione inglese di Santa Maria Nuova attraverso i secoli, pubblicato nel 2017 e ristampato l’anno successivo. All’incontro saranno presenti Giancarlo Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus e curatore del volume, Maurizio Mancianti e Andrea L. Davis, presidenti dell’Associazione Toscana USA, Simon Gammel, direttore del British Institute of Florence e Benjamin V. Wohlauer, console generale USA. Interverranno Donatella Lippi, docente di Storia della Medicina all’Università di Firenze, e Grazia Monti, consigliere della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus.

Il libro, che tra testi e immagini offre una panoramica completa sulla storia del più antico ospedale al mondo ancora in attività, getta luce su aspetti inediti o poco conosciuti di quest’antica istituzione: la sua evoluzione architettonica, il patrimonio d’arte in esso conservato, la struttura sanitaria e amministrativa, la sua antica biblioteca e la spezieria interna al complesso, la storia dei grandi medici che si sono formati e vi hanno operato. Il ricavato della vendita del volume contribuirà a sostenere i progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio storico artistico dell’Ospedale.