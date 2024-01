Sanità: la commissione regionale in visita al Meyer

Firenze –La commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, presieduta da Enrico Sostegni (Pd) sarà in visita domani, giovedì 1° febbraio all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Confronto con la direzione dell’Azienda ospedaliera universitaria, che dal 2022 ha ottenuto il riconoscimento come Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (Irccs), il personale sanitario e amministrativo, i sindacati e il Comitato di partecipazione.

Nella mattinata, la commissione visiterà Pediatria A e Neuropsichiatria, quindi terrà una seduta nell’aula ‘Cosimo il Vecchio’, al Meyer Health Campus, per l’audizione del direttore generale Paolo Morello Marchese, in merito alla trasformazione in Irccs, alle politiche del personale e alla strutturazione della rete pediatrica.

Alle 14.30, nell’Aula Magna, si terrà l’incontro con la direzione aziendale, i direttori dei dipartimenti sanitari e amministrativi, i direttori di struttura complessa e semplice, dirigenti amministrativi, coordinatori infermieristici, le rappresentanze sindacali e il comitato di partecipazione.