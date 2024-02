Sanità e fisco: lunedì a Firenze iniziativa con Monsignor Paglia

Firenze, 24-2-2024 - L’Italia è un Paese con un crescente e alto livello di invecchiamento, in cui le persone avranno sempre più bisogno di assistenza e cura. È anche un Paese in cui aumentano le disuguaglianze: secondo uno studio congiunto di Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Università di Milano-Bicocca, il sistema fiscale italiano “appare blandamente progressivo” e “diventa addirittura regressivo per il 5% degli italiani più abbienti, che pagano un’aliquota effettiva inferiore al 95% dei contribuenti”.

Con la manovra il Governo ha ridotto la quota di risorse per la sanità pubblica, che è scesa dal 6,7% del Pil al 6,1%, e contemporaneamente non ha restituito la quota di payback alle Regioni che avevano fatto investimenti, penalizzando doppiamente quelle a maggior vocazione pubblica, come la Toscana. Cosa sarebbe successo se la Giunta regionale non avesse aumentato l’addizionale Irpef? E che fare adesso?

Di sanità e fisco si parlerà nell’iniziativa “Più Sani, Più Equi!” organizzata dallo SPI CGIL Toscana lunedì 26 febbraio a Firenze (Auditorium Al Duomo, via de’ Cerretani 54/r) a partire dalle ore 9.30 con la partecipazione di importanti ospiti tra cui monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, il giornalista Ferruccio De Bortoli, Andrea Roventini e Milena Vainieri della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

PROGRAMMA

Ore 9.30

Presiede: Paolo Graziani, Presidente Assemblea generale SPI CGIL Toscana

Relazioni

– Quanto costano ai toscani le scelte del governo su sanità e fisco

Stefano Casini Benvenuti, Responsabile SociotechLab SPI CGIL Nazionale

– Lo stato di salute della sanità toscana

Milena Vainieri, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa

– Disuguaglianze e politiche fiscali in Italia

Andrea Roventini, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa

Ore 11.30

Interventi programmati

Valtere Giovannini, Già Direttore Generale Sanità Toscana

Stefano Nuti, Segretario Generale FNP CISL Toscana

Bruno Pacini, Segretario Generale FP CGIL Toscana

Annalisa Nocentini, Segretaria Generale UILP Toscana

On. Maria Cecilia Guerra, Deputata Partito Democratico

Maddalena Senesi, SPI CGIL Arezzo

Pietro Dattolo, Presidente Ordine dei Medici di Firenze

Antonio Mazzeo, Presidente Consiglio Regionale della Toscana

Giuseppe Bartoletti, Segretario Generale SPI CGIL Livorno

Rossano Rossi, Segretario Generale CGIL Toscana

Ore 12,30

Tavola rotonda

Ferruccio De Bortoli, Giornalista

Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita

Tania Scacchetti, Segretaria SPI CGIL Nazionale

Coordina: Alessio Gramolati, Segretario Generale SPI CGIL Toscana