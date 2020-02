San Valentino sulla Torre di Arnolfo: brindisi panoramico a 18 euro

Firenze: venerdì 14 febbraio a partire dalle 18.30

Venerdì 14 febbraio, in occasione della festa di San Valentino, i Musei Civici Fiorentini e MUS.E, grazie a Bistrot 74 (via dei Servi 18r Firenze), propongono a tutte le coppie un brindisi panoramico sulla Torre di Palazzo Vecchio. A partire dalle 18.30 fino alle 20.30 (ultimo accesso h 20.00) al costo di € 18 si potrà visitare in esclusiva il camminamento di ronda e la Torre di Arnolfo fino a raggiungere la cima per godere di una meravigliosa vista notturna sulla città e festeggiare con un brindisi.Le visite si terranno ogni 30 minuti (18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00) e per partecipare è obbligatoria la prenotazione (info@muse.comune.fi.it; tel. 055-2768224, 055-2768558).

La Torre svetta su Firenze con i suoi 95 metri di altezza e con il camminamento di ronda merlato è il coerente compimento del primo nucleo del palazzo, sorto tra Duecento e Trecento come sede del governo fiorentino: un palazzo-fortezza caratterizzato dal severo bugnato in pietra forte e coronato appunto da un’alta torre, che avrebbe assolto al compito di avvistare i nemici ma anche a quello di celebrare il potere del nuovo governo.

Al suo interno si sviluppa una scala in pietra di 223 scalini, che consente di giungere ad un ultimo livello di avvistamento merlato, dove ci si può affacciare su una spettacolare vista a 360° su Firenze.

Per informazioni e prenotazioni

MUS.E

Tel. +39 055 2768224, +39 055 2768558

e.mail: info@muse.comune.fi.it – www.musefirenze.it