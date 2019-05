Al San Mauro Summer Festival sul palco Irama, Shade, Federica Carta, Fred De Palma, Nashley e Il Tre

A San Mauro a Signa in concerto per beneficenza il 31 maggio e 1 giugno

Al già ricco panorama dei festival italiani si aggiunge San Mauro Summer Festival. E' un evento di due giorni che prende vita a San Mauro a Signa (Firenze) il 31 maggio e l'1 giugno 2019. La finalità è benefica, visto che l'intero ricavato verrà impiegato per ristrutturare il campo sportivo della cittadina che purtroppo versa in cattive condizioni. Tra l'altro San Mauro a Signa si trova ad appena dieci chilometri dal capoluogo toscano, per cui si stratta di una manifestazione perfetta per iniziare a respirare l'estate per tanti ragazzi fiorentini e non. Non capita spesso di ascoltare buona musica facendo del bene.

Sul palco il 31 maggio infatti dalle 20:30 vanno Irama, Shade e Federica Carta, artisti di primo piano nello scenario dello spettacolo italiano, non per caso tutti e tre dei protagonisti del Festival di Sanremo 2019. Si tratta di artisti davvero molto affermati, soprattutto per il pubblico di giovani e giovanissimi che ascolta ogni giorno la loro musica su YouTube, su Spotify o sulle altre piattaforme musicali.

Irama ha debuttato a Sanremo nel 2016 con un vittoria nella categoria “Nuove proposte". Nel 2018 si è invece imposto in un programma tv di riferimento per i più giovani, ovvero “Amici” di Maria De Filippi. Sul palco del San Mauro Summer Festival proporrà brani del suo recente album “Giovani per sempre” e di tutto il suo repertorio. Shade, 32 anni, a Sanremo si è invece esibito proprio con la ventenne Federica Carta, nel brano “Senza farlo apposta”. Il primo ha già tre album alle spalle e una hit assoluta come Bene ma non benissimo” (22 milioni di visualizzazioni su YouTube), mentre la seconda ha debuttato nel 2017 conseguendo con il suo primo album "Federica" il disco di Platino.

“San Mauro Summer Festival è una manifestazione di beneficenza, che mette artisti e musica al servizio delle solidarietà", spiega Giovanni Gonfia, amministratore della San Mauro SRL, la società che produce un festival alla prima edizione ma già davvero interessante dal punto di vista musicale.

Infatti accanto alla prima serata del 31 maggio con Irama, Shade, Federica Carta sta prendendo forma anche la seconda serata del festival quella dell'1 giugno. E' già oggi confermata la presenza sul palco di Fred De Palma, Nashley, Il Tre, Dj Jad (from Articolo 31), Oro Bianco, Wlady (producer Articolo 31). I biglietti per entrambe le serate sono già in vendita su Ticketone.



San Mauro Summer Festival c/o Polisportiva S.O.R.M.S. - Via di Longobucco, 27 San Mauro a Signa (Firenze)

https://sanmaurosummerfestival.com

Info e prenotazioni +39 3920856244