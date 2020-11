San Marino - Fiorentina femminile live su Facebook

Coppa Italia: appuntamento domenica 22 novembre alle 14,30 (appena terminata Fiorentina-Benevento). Tra le "Titane" la fiorentina Azzurra Corazzi

Next stop: San Marino! 🇸🇲 Valigie quasi chiuse per la Viola femminile che si prepara questo weekend alla quarta trasferta consecutiva. Ritorna infatti domenica la Coppa Italia Femminile e le gigliate saranno impegnate nella seconda partita del Gruppo C del girone eliminatorio contro il San Marino Academy.



Il mese di Novembre si era aperto infatti proprio con l'ottima performance a Como nel primo match di Coppa, un 6-1 sulla Riozzese che ci ha permesso di prendere la testa del girone. Con qualche cambio ben azzeccato da Mister Cincotta nello starting XI, la Viola ha colpito con Sabatino (doppietta), Neto (al suo primo goal ufficiale con la Fiorentina), Bonetti e le due perle di Piemonte.

Un punto esclamativo che serviva all'ambiente dopo i tre stop consecutivi e che ha rilanciato la Fiorentina. La settimana successiva a Roma è arrivato uno spettacolare 2-2 al Tre Fontane con una punizione meravigliosa di Tatiana Bonetti e poi il successo esterno a Bari dove anche Louise Quinn ha messo il suo primo sigillo con questa maglia.



Se la forma c'è e le infortunate stanno recuperando, la Coppa Italia è anche la competizione che esalta maggiormente la Viola: tre finali consecutive, di cui due vinte (2017 e 2018) e uno stop all'edizione 2019/20 con un piede già in semifinale (il nostro successo 2-1 a Milano sul Milan avrebbe pesato moltissimo al ritorno).

Sulla strada per la finale c'è il San Marino Academy, neopromossa in Serie A che sta disputando un Campionato a strattoni (1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte) e che occupa il 10° posto in classifica. Con un organico rimaneggiato in cui figura anche la nostra Azzurra Corazzi in prestito, le Titane stanno cercando l'alchimia giusta e arrivano da un ottimo pareggio in chiave salvezza contro il Napoli (0-0). Nella prima sfida del girone le azzurre di San Marino hanno vinto in maniera assolutamente rocambolesca, rimontando da 3-0 a 4-3 la Riozzese in soli 45 minuti.



Il calcio di inizio, previsto per le ore 14.30, stabilirà la squadra che avrà accesso al prossimo turno e sarà trasmesso in live streaming sul sito ufficiale e su Facebook ACF Fiorentina Femminile.

Sarà l'ultimo impegno esterno per le viola: il weekend successivo pausa per le impegni delle Nazionali e quello dopo supersfida al Bozzi contro il Milan.

Curiosamente, la partita inizierà appena terminata Fiorentina-Benevento maschile,in programma al Franchi sempre domenica 22 con inizio alle 12,30 (diretta Dazn).