San Godenzo, scontro mortale durante la partita

SAN GODENZO (FIRENZE) - Tragedia nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre a San Godenzo, paese del Mugello in provincia di Firenze. Un uomo di 92 anni, alla guida di una ape car, ha perso la vita in un incidente stradale, per lo scontro con un'auto.

Il botto del terribile incidente è stato udito dal vicino campo sportivo, dove si stava giocando San Godenzo - Rignanese valida per il campionato di Prima Categoria Toscana Girone D.

Dramma nel dramma, l'uomo deceduto era padre di un dirigente del San Godenzo e nonno di un giocatore.

La partita appena compreso cosa era successo, è stata sospesa.