San Casciano dei Bagni: appuntamento con la passione dell’archeologia

L'altare di Apollo

Una campagna di scavi archeologici eseguiti nell’estate del 2020 nel sito dell’area del “Bagno Grande” a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, ha portato alla luce un santuario romano di età imperiale. Una scoperta che dobbiamo a un gruppo di giovani archeologi, studenti di università italiane e internazionali, provenienti da Siena, Pisa, Firenze, Roma La Sapienza, Sassari, Dublino e Cipro.

Fanno parte del team del Roman Baths Project che ha seguito gli scavi, facendo riemergere da calde acque termali in provincia di Siena i reperti che verranno presentati nell’occasione. Fra questi, gli straordinari altari iscritti che recano i nomi delle divinità venerate nel santuario: Apollo, Fortuna Primigenia e Iside. Da ammirare anche una statua in marmo finemente scolpita, che rappresenta Igea, una figura della mitologia greca, e successivamente romana, dea della salute e dell'igiene.

Visite guidate gratuite in anteprima per i residenti il 22 maggio. Aperte a tutti il 23 maggio.

Per permettere la visita dello spazio museale ad un maggior numero di persone, nel rispetto della normativa sul distanziamento, sono state anche organizzate visite in anteprima per i residenti il giorno sabato 22 maggio alle ore 10.00 e alle ore 11.30 e aperte a tutti domenica 23 maggio alle ore 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 e 18.30. E’ necessario prenotare la visita (dalle ore 8.30 alle 13.30) al numero: 3312631182; oppure scrivere una e-mail a sancascianodeibagni@botteghedellasalute.toscana.it.

L’iniziativa è a cura del Comune di San Casciano dei Bagni e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in collaborazione con l'Associazione Archeologica Euthyiche Avidiena di San Casciano dei Bagni.