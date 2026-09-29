Salone dei Duecento: un pomeriggio per parlare di alcol e giovani

"Conoscere per prevenire. Agire per proteggere". È questo il titolo del convegno su Abuso di alcol nei giovani. Un fenomeno complesso, in programma domani, mercoledì 30 settembre dalle 14.30 alle 18 nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio.

Un pomeriggio di confronto promosso dalla Commissione Politiche per la Promozione della Legalità e dalla Commissione 8 presieduta da Alessandra Innocenti, insieme alla Commissione Politiche Sociali e della Salute e alla Commissione consiliare 4 presieduta da Edoardo Amato.

L'organizzazione è della Commissione 8 e Commissione 4 del Comune di Firenze.L'iniziativa si apre con i saluti istituzionali della sindaca di Firenze Sara Funaro, di Fabio Giorgetti presidente di Toscana Energia S.p.A., di Carlo Di Mario presidente dell'associazione Coast to Coast, di Susanna Pizzuti dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Nicola Armentano consigliere comunale di Firenze, delegato alle Città Metropolitana con deleghe alla Promozione sociale, Sport, Coordinamento e organizzazione dei servizi pubblici e Società partecipate.

A moderare gli interventi saranno Elettra Pellegrino direttore sanitario Osma, Rocco Damone medico esperto in programmazione e organizzazione dei servizi socio-sanitari e Pietro Dattolo presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze. Introduce Arturo D'Arienzo, coordinatore tecnico-scientifico dell'associazione Coast to Coast.

Il programma entra nel merito dei rischi legati all'abuso. Tra gli interventi previsti quelli di Salvatrice Lo Bosco su Alcol e giovani, Benedetta Giannasio su Alcol e danno vascolare, Gabriele Bardazzi su Alcol e Serd, Francesco Lunghi su Alcol e infertilità, Lucia Toscani su Alcol e danno neurologico, Mariarosaria Di Tommaso su Alcol e gravidanza, Germana Ruggiano su I dati del Pronto Soccorso e Graziano Lori su Il ritiro della patente.

Ampio spazio anche alla parte pratica, con due momenti dedicati alla prevenzione sul campo: la distribuzione e l'utilizzo dell'etiltest monouso con donazione di kit e la prova pratica con l'etilometro.

L'evento, patrocinato tra gli altri dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana e da Toscana Energia, società di Italgas, vuole mettere insieme istituzioni, mondo sanitario e scuola per dare strumenti concreti a famiglie e ragazzi, con il messaggio che chiude la locandina: Le tue scelte fanno la differenza. Informati. Scegli. Agisci.