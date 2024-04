Rusciano: ritrovato il tondo di Federico da Montefeltro

Il tondo marmoreo raffigurante Federico da Montefeltro, Duca di Urbino, un tempo sulla facciata della Villa di Rusciano e sparito negli anni ottanta, è stato ritrovato dal Nucleo dei Carabinieri della Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze.

Un gruppo di cittadini, Cantiere Beni Comuni, composto in parte di ex allievi dell’Istituto Vittorio Veneto, l’Ipab che ha donato il Possesso di Rusciano nel 1977 al Comune di Firenze con il vincolo di donazione che rimanesse pubblico e destinato a centri e servizi per i giovani, conosce ogni particolare della villa e del parco. Nel 2016 Cantiere Beni Comuni inoltra al Nucleo dei Carabinieri di Palazzo Pitti la denuncia della sparizione del tondo e di molti altri elementi decorativi e architettonici nonché il degrado ormai evidente sia all’esterno che all’interno della Villa. Successivamente invia anche un esposto alla Procura e alla Corte dei Conti. Nel 2018 in seguito ad ulteriori elementi i Consiglieri Comunali Grassi, Verdi e Sesti del Quartiere 3, inoltrano un esposto indirizzato anche alla Soprintendenza.

Durante la preparazione del Convegno “Rusciano e lo stare in villa dal Medioevo all’attualità”, organizzato nel 2023 in collaborazione con l’Accademia delle Arti del Disegno, è arrivata una segnalazione dall’architetto Gabriele Muccioli secondo cui risultava in vendita su un sito internet un tondo con il ritratto di Federico da Montefeltro. Una volta verificato empiricamente la perfetta compatibilità tra la foto del tondo in vendita con quella del libro “Il possesso di Rusciano” di Rita Viel e Lucia Falciani pubblicato dal Comune di Firenze, non si è esitato a ricontattare il Nucleo dei Carabinieri della Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze che ha proceduto al recupero del tondo marmoreo raffigurante Federico da Montefeltro, Duca di Urbino.

"Ora che il tondo tornerà ,ci auguriamo, sulla facciata della Villa, speriamo in un’ attenzione maggiore su Rusciano, un bene di grande importanza storica e artistica per la città di Firenze. Presto usciranno gli atti del Convegno che porteranno alla luce nuove notizie sulla storia di Rusciano. Noi cittadini continueremo a salvaguardare questo bene con grande attenzione e a far rispettare il vincolo di donazione. Tutti noi cittadini, che da anni abbiamo a cuore Rusciano, non possiamo che ringraziare il Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale che ci hanno ascoltato. Purtroppo non risultano segnalazioni o denunce della sparizione da parte dell’Amministrazione comunale" commentano da Cantiere Beni Comuni.

Il commento del candidato sindaco per Sinistra Progetto Comune, Dmitrij Palagi: “In passato abbiamo tentato di raccogliere la segnalazione dello smarrimento dei leoni di Villa Favard, prendendo atto di come l'Amministrazione pubblica spesso manchi di mezzi e personale per poter agire efficacemente. Per fare meglio occorrerebbe una seria volontà politica e una capacità di sostenere la cittadinanza, dando concretezza all'idea di beni comuni”.