Rufina: domenica 28 giugno la Festa del Volontariato

RUFINA- Una giornata per celebrare il grande lavoro dei volontari che quest’anno si è manifestato in tutta la sua importanza. Si celebrerà domenica prossima, 28 giugno, a Rufina, in piazza Umberto I la Festa del “Volontariato”. La manifestazione è organizzata dalla Consulta permanente del Volontariato di Rufina in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali.

Durante la giornata saranno presenti stand informativi ed il mercatino delle Associazioni, il programma prevede, inoltre, alle 11,30 la Santa Messa in Propositura in memoria di tutti i defunti e, successivamente, la benedizione ed inaugurazione del Defibrillatore donato all’Oratorio Don A. Fabbri da parte della Misericordia di Rufina e della sedia sali/scendi per i servizi sociali acquistata anch’essa dalla Misericordia di Rufina con il contributo della Regione Toscana ed Auser (nel pomeriggio è prevista anche una dimostrazione del funzionamento).

Nel pomeriggio, alle 15,30 è prevista una passeggiata leggera fino alla Madonna del Pensionato, alle 16,30 spettacolo per bambini con il Mago Chico e Nutella Party.

Infine alle 17,30 è previsto “Impegno e solidarietà, 100 giorni di Emergenza Covid 19: Amministrazione e Associazioni si raccontano” al quale oltre Al Sindaco Vito Maida e all’Assessore Daniela Galanti parteciperà anche l’Assessore Regionale al Diritto alla Salute Stefania Saccardi.

Nel corso dell’iniziativa si svolgerà anche il Flash Mob del Volontariato.

Per maggiori info: https://www.comune.rufina.fi.it/eventi-notizie/festa-del-volontariato