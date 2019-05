Elezioni, alle ore 12 in Toscana affluenza del 19,89% per le Europee, 21,31% per le Comunali

I primi dati del Ministero dell'Interno. La nostra regione al momento quinta in Italia. Voto percentualmente più alto dove si sceglie anche il sindaco

Il classico dato delle ore 12 relativo all'affluenza (dati tratti dal Ministero dell'Interno) rivela che per le Europee la TOSCANA con il suo 19,89% al momento è quinta in Italia, dietro Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Liguria.

Osservando i dati provincia per provincia, Firenze e Livorno hanno percentuali leggermente più alte del resto della regione.

AFFLUENZA ORE 12

TOSCANA (273 su 273 comuni) 19,89% (19,46 precedenti elezioni)

I seggi sono aperti fino alle ore 23.

AREZZO (36 su 36) 18,95 (18,03)

FIRENZE (41 su 41) 21,89 (21,83)

GROSSETO (28 su 28) 20,16 (19,89)

LIVORNO (19 su 19) 21,58 (20,97)

LUCCA (33 su 33) 16,77 (16,23)

MASSA-CARRARA (17 su 17) 15,56 (14,81)

PISA (37 su 37) 19,79 (19,27)

PISTOIA (20 su 20) 18,56 (18,43)

PRATO (7 su 7) 20,40 (20,14)

SIENA (35 su 35) 20,47 (20,11)

Questi invece i dati delle altre regioni italiane, sempre relativi alle 12 e comunicati dal Ministero dell'Interno: ABRUZZO 14,14, BASILICATA 11,43, CALABRIA 11,06, CAMPANIA 11,84, EMILIA-ROMAGNA 23,06, FRIULI-VENEZIA GIULIA 18,97, LAZIO 17,56, LIGURIA 20,53, LOMBARDIA 21,18, MARCHE 17,47, MOLISE 15,21, PIEMONTE 20,87, PUGLIA 12,99, SARDEGNA 10,77, SICILIA 8,26, TRENTINO-ALTO ADIGE 17,53, UMBRIA 19,41, VALLE D'AOSTA 16,32, VENETO 19,61.

Per quanto riguarda le elezioni comunali, in TOSCANA (dove vanno al voto per il sindaco 189 Comuni su 273, quindi naturalmente il dato è leggermente sfasato rispetto alle Europee), alle 12 aveva votato il 21,31% degli aventi diritto, quindi percentualmente un numero più alto.

Si può votare fino alle ore 23. Subito dopo, inizierà lo scrutinio per le Europee. Alle 14 di domani invece inizierà lo scrutinio per le Comunali.