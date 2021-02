Rt Toscana, urge inversione di tendenza

In una sola settimana è passato da 1,10 a 1,20: terzo peggior valore d'Italia. Oggi la consegna di 9mila vaccini ai medici di base per pazienti over 80

L'Rt della Toscana è passato in una settimana da 1,10 (1,06-1,16) a 1,20 (1,15-1,25): si tratta del terzo valore peggiore d'Italia e siccome per quanto riguarda i Colori Covid il Rosso scatta da 1,25, la nostra regione sta seriamente rischiando nella fascia con più restrizioni. Urge una inversione di tendenza. Bisognerà però vedere se cambierà il sistema dei Colori Covid: su questo oggi dovrebbe pronunciarsi il Consiglio dei ministri, convocato alle 9.30 della mattina.

Certamente, la vaccinazione ricoprirà un ruolo fondamentale nella lotta al Covid e a questo proposito in Toscana oggi avrà luogo la consegna di circa 9000 dosi di vaccini ai medici di base che hanno già fissato gli appuntamenti con i propri assistiti over 80. Sono 2162 i medici generici (su 2650) che si sono registrati per poter effettuare le vaccinazioni a chi ha oltre 80 anni.