"Rsa Firenze, ancora posti vuoti e liste di attesa piene"

Palagi e Bundu (SPC): "Presenteremo un nuovo question time, per capire quale sia la situazione delle residenze sanitarie assistenziali"

"Rispetto al question time di ottobre la situazione è cambiata in peggio. La pandemia Covid-19 ha ulteriormente svuotato le stanze delle RSA. A Montedomini 51 persone a fronte di 80 posti letto, dentro Principe Abamelek 39 presenze rispetto a una capienza di 70 posti letto, a San Silvestro 25 persone, rispetto a 40 posti letto. Si aggiunge la chiusura del centro diurno per disturbi cognitivi, da novembre a oggi, senza che sia nota una prevista riattivazione". Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune.

"Settimane fa - proseguono - la Giunta ci aveva parlato di non rilevare particolari problemi, eppure a noi risulta una situazione peggiore rispetto a fine 2020. Anche le lavoratrici e i lavoratori continuano a vivere condizioni di incertezza, rispetto ai livelli salariali e occupazionali, non solo sul piano sanitario.

La pandemia non è passata e la crisi sociale non passerà neanche con la campagna vaccinale. Per questo lunedì presenteremo un question time che torna a chiedere informazioni e un impegno diretto delle istituzioni locali. Non basta chiamare eroiche le classi lavoratrici, se poi le abbandoniamo nel sistema degli appalti e nel pieno delle fragilità delle nostre società", concludono Dmitrij Palagi e Antonella Bundu.