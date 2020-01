Role Play Gathering al Tuscany Hall

Sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020 a Firenze la III edizione dell'evento interamente dedicato al Gioco di Ruolo per adulti e bambini

Per il terzo anno consecutivo il Role Play Gathering apre le sue porte ad ogni abitante del mondo ruolistico Italiano e non, formando l'habitat naturale per il giocatore di ruolo di ogni tipo, genere ed età, in un mondo divertente di narrazione e di immaginazione da condividere con gli amici.

Organizzato dallo storico negozio di giochi fiorentino Stratagemma, il Role Play Gathering vedrà la presenza di numerose realtà nazionali e internazionali del gdr mettersi a disposizione di giocatori alle prime armi, desiderosi di avvicinarsi a questo mondo, accanto a giocatori esperti per una due giorni (il Sabato dalle 10 di mattina alle 1 di notte, la Domenica dalle 10 di mattina alle 20) di sessioni e dimostrazioni di gioco di ruolo.

L'imperdibile e fondamentale appuntamento per tutti gli appassionati di gdr del panorama italiano e non solo, conferma anche quest'anno l'ampia location del Tuscany Hall, usualmente utilizzato anche per eventi ad ampio respiro come concerti e spettacoli di vario genere.

La filosofia ludica del RPG è quella di coinvolgere in una straordinaria due giorni persone di ogni età che si vogliono avvicinare al mondo dei gioco di ruolo; i genitori nerd che vogliono iniziare figli e nipoti al mondo dei giochi di ruolo in maniera semplice e giocosa, ma senza perderne l’essenza; coloro che non conoscono i giochi di ruolo, ne hanno sentito parlare, e sono incuriositi dal suo utilizzo per divertirsi, ma anche per imparare cercando spunti e suggerimenti per il Game Base Learning. Tra i vari giochi proposti ci sarà anche il noto Dungeons & Dragons in varie incarnazioni, tra cui le storiche degli anni '80 e '90 e le più recenti inclusa l'ultima edizione.

Saranno presenti autori ed editori di giochi italiani, stand di vendita e aree dedicate alle associazioni ludiche, oltre ai moltissimi tavoli da gioco attivi per tutta la durata della due giorni. L’ingresso è COMPLETAMENTE GRATUITO.

Per giocare a una sessione sarà sufficiente presentarsi alla convention e comunicare direttamente in segreteria la propria preferenza tra i giochi disponibili nella fascia oraria più vicina: chi prima arriva meglio alloggia! Ogni associazione avrà una sua segreteria di riferimento con relative proposte ludiche inerenti.