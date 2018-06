Rockin'1000, la rock band più grande del mondo

Courtney Love, special guest di That's Live 2018 l’acclamata rocker suonerà con 1.500 musicisti il 21 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Star della musica conosciuta a livello globale, Courtney Love si esibirà insieme a 1.500 musicisti allo Stadio Artemio Franchi di Firenze sabato 21 luglio nell’ambito di That's Live 2018, il concerto benefico di Rockin'1000, la più grande rock band del mondo. E’ la prima volta che un’artista di fama internazionale partecipa a uno spettacolo Rockin'1000: Love eseguirà due dei suoi più grandi successi come frontwoman della band Hole, "Celebrity Skin" e "Malibu", oltre a una speciale "cover" (per ora ancora misteriosa) accompagnata dal chitarrista Tad Kubler. Il repertorio completo di Rockin'1000 That’s Live include un totale di 18 canzoni iconiche che ripercorrono la Storia del Rock.

Una parte del ricavato del concerto, organizzato da Rockin'1000 con il sostegno della Only The Brave Foundation (che ha contribuito a garantire la partecipazione di Courtney Love), andrà a San Patrignano, la comunità di Rimini che accoglie gratuitamente coloro che hanno problemi di tossicodipendenza ed emarginazione.



"La prima volta che ho visto il video di Rockin'1000, ho pensato: 'Voglio farlo!'", ha detto Love. "E’ stato incredibile vedere e ascoltare migliaia di musicisti in connessione con il pubblico con questa modalità così aperta e transculturale. Mi ha ricordato la prima scena punk, dove c’era una community incentrata sulla diversità e l'accettazione. Dopo aver saputo dell'impegno di Rockin'1000 e Only the Brave Foundation verso San Patrignano, realtà che combatte le dipendenze e l'esclusione sociale, ho deciso che dovevo farne parte."

Rockin'1000 nasce nel 2015 quando 1.000 musicisti si sono riuniti in un parco nella città di Cesena per suonare "Learn to Fly" dei Foo Fighters. Il video dell'evento è diventato virale (44 milioni di visualizzazioni e conteggi) e i Foo Fighters hanno risposto esibendosi in un concerto epico in città. Un anno dopo, i Mille si sono esibiti con Rockin'1000 That's Live, il concerto che ha segnato la nascita ufficiale della band, riuscendo a riempire uno stadio da 14.000 posti. Nello stesso anno Sony Music Italia ha pubblicato un album del concerto, Rockin'1000 That's Live - Live a Cesena 2016. Nel 2017, gli organizzatori hanno presentato il Rockin'1000 Summer Camp, l’iniziativa che ha unito musicisti e pubblico in Val Veny (Courmayeur), una location mozzafiato ai piedi del Monte Bianco.



"Sognavamo da tempo di assistere a un’esibizione dei Mille insieme a una star internazionale, quindi quando Courtney Love ha accettato il nostro invito ci siamo sentiti elettrizzati e onorati", ha dichiarato Fabio Zaffagnini, General Manager di Rockin’1000. "Un grazie speciale a Renzo Rosso e Only The Brave Foundation che ci hanno presentato questa artista iconica. Siamo sicuri che sarà un'esperienza indimenticabile per lei e per tutti coloro che proveranno il brivido di assistere a questo mare di strumenti e voci.

Call per i musicisti - Rockin'1000 è alla ricerca di batteristi, chitarristi, bassisti, cantanti, percussionisti e fiati per unirsi alla performance di That's Live 2018. I musicisti selezionati possono confermare la loro disponibilità e unirsi all'ensemble per esibirsi a Firenze il 21 luglio. I nuovi candidati possono iscriversi attraverso il form sul sito.

La call sarà ufficialmente chiusa il 30 giugno 2018.

Rockin'1000 That's Live 2018 è stato creato e promosso da Rockin'1000 con il supporto di ACF Fiorentina e Only The Brave Foundation. Charity Partner: San Patrignano. Main Media Partner: Radio DEEJAY. Media Partner: Onstage. Sponsor: Nastro Azzurro. Partner tecnico: Human Company. Network: Arezzo Wave, Ravenna Festival, Home Festival e Celtica.

Bio Courtney Love - Musicista. Cantautrice. Attrice. Attivista. Scrittrice. Provocatrice. Courtney Love è uno dei pochi artisti che rientrano in tutte queste categorie, una celebrità globale la cui vita e il cui lavoro sono impossibili da incasellare. Come fondatrice e frontwoman della band Hole e con il suo successivo lavoro come artista solista, ha aperto nuove strade, combinando testi di eccezionale acume intellettuale e spirito di osservazione con musica dal potere singolare e di grande intensità emotiva. Il suo lavoro è stato apprezzato dalla critica e confermato dal successo commerciale, in particolare con gli album "Live Through This" e "Celebrity Skin". Oltre al suo impegno come attivista per questioni relative ai diritti degli artisti, Courtney continua a perseguire il suo amore per la recitazione e la produzione. Di recente ha completato la produzione del film di James Franco, The Long Home, basato sul romanzo d'esordio di William Gay con l’omonimo titolo. Ha partecipato alla stagione conclusiva della serie "Sons of Anarchy", acclamata dalla critica, ospite negli show di successo "Empire" e "Revenge". Dal 2015, ha recitato nella fortunata opera contemporanea di Todd Almond "Kansas City Choir Boy. "Love è apparsa di recente nel film “Menendez: Blood Brothers”. Il prossimo film vedrà Love accanto a Kristen Stewart, Laura Dern e Diane Kruger nel biopic di Justin Kelly JT su JT Leroy. La svolta nella sua carriera arriva con il ruolo tragico di Althea Flynt nel film del 1996 “The People vs. Larry Flynt” che le è valso una nomination al Golden Globe insieme ai riconoscimenti come migliore attrice non protagonista del New York Film Critics Circle e della Boston Society of Film Critics, tra gli altri onori. Courtney Love sta attualmente scrivendo un libro di memorie che sarà pubblicato da Dey Street Books.

Rockin'1000 è un'organizzazione di fama internazionale che riceve inviti e proposte di collaborazione da tutto il mondo. Il progetto nasce da un'idea di Fabio Zaffagnini (Direttore Generale) in collaborazione con Anita Rivaroli (Direttore Artistico Eventi Speciali), Claudia Spadoni (Produttore Esecutivo), Martina Pieri (Responsabile Comunicazione), Mariagrazia Canu (Media Relations e PR Manager) e Cisko Ridolfi (Sound Manager).



Only The Brave Foundation - La Fondazione del gruppo OTB (Diesel, Maison Margiela, Marni, Paula Cademartori, Viktor&Rolf, Staff International, Brave Kid) è stata creata nel 2008 con la missione di lottare contro le disuguaglianze sociali e contribuire allo sviluppo sostenibile di persone e aree meno avvantaggiate in tutto il mondo. L’organizzazione seleziona i progetti in base alla loro innovazione, impatto sociale diretto e sostenibilità. Fin dalla sua istituzione, Only the Brave Foundation ha investito in quasi 200 progetti di sviluppo sociale nel mondo, incidendo direttamente sulla vita di quasi 200.000 persone.

Rockin'1000, The Biggest Rock Band on Earth

www.rockin1000.com