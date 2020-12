Rock Contest, si scoprono i finalisti dell'edizione 2020

Lunedì 14 dicembre puntata speciale del concorso musicale online

I giochi sono (quasi) fatti.

Dopo un mese di selezioni, 300.000 views, ospiti illustri, commenti e inevitabili schermaglie, lunedì 14 dicembre il Rock Contest tira le fila e annuncia tutti i finalisti di questa versione online – la Computer Age Edition - dello storico concorso musicale per emergenti under 35.

Chi ha superato l’ultima selezione? Qual è il gruppo/artista “ripescato” tra i secondi classificati? E poi, chi sarà il super ospite della finale?



Non resta che attendere le ore 21 di lunedì 14 dicembre e “sintonizzarsi” sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì - Regione Toscana, oltre che sui siti rockcontest.it e controradio.it, sui canali Youtube Controradio Crossmedia e Rock Contest, sui profili InstagramTV Rock Contest e Controradio.



A condurre la serata saranno Giustina Terenzi e Giovanni Barbasso.



Il Rock Contest ha fatto di necessità virtù, confezionando, per il 2020, una formula completamente rinnovata e online: hanno risposto in 600 da tutta Italia, in 30 sono arrivati alle selezioni online. La finalissima si svolgerà lunedì 21 dicembre, sempre in versione online.



Rock Contest è organizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Comune di Firenze, Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo/Giovanisì, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il contributo di Publiacqua.



Sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording Studio, partner Woodworm Label, Locusta Booking, GRS General Recording Studio, media-partner Rockit.