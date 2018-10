Rock Contest: prorogate le iscrizioni al concorso nazionale per band emergenti

È possibile iscriversi fino al 12 ottobre. La manifestazione, aperta ai musicisti under 35, è organizzata da Controradio e ControradioClub, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e SIAE

È prorogata fino a venerdì 12 ottobre la scadenza del bando per le iscrizioni alla 30/ma edizione del Rock Contest, il concorso nazionale per gruppi musicali emergenti che quest’anno compie 30 anni e che si svolgerà a Firenze il prossimo novembre, con la finale a dicembre presso l'Auditorium Flog. La manifestazione è rivolta ai giovani musicisti italiani, organizzata da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Comune di Firenze, Regione Toscana e SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Tante le iniziative collaterali per festeggiare il trentesimo compleanno del contest che saranno presto svelate.

Per partecipare al concorso, ed essere uno dei 30 artisti selezionati a esibirsi di fronte a una platea di esperti del settore e musicisti, basta avere meno di 35 anni (per le band la cifra di 35 è da intendersi come l'età media massima). Fino al 12 ottobre, sarà possibile iscriversi sul sito www.rockcontest.it, compilando il modulo di preselezione, caricando sull'apposita pagina 3 brani inediti (sono escluse le cover version), una o più foto della band o dell'artista, una scheda biografica e uno stage plan (scheda tecnica live). Per gli artisti provenienti da fuori Toscana è previsto un rimborso spese di trasferta relative alle serate della loro esibizione (sono previste agevolazioni per gli eventuali pernottamenti).

Tutte le informazioni, il regolamento completo e le schede di iscrizione online sono sul sito www.rockcontest.it

oppure telefonare allo 055.73.999.46 (dal lunedi al venerdi ore 11.00-13.00 e 14.00-16.00); e-mail contest@controradio.it.

Per saperne di più sulla 30/ma edizione del Rock Contest: https://www.nove.firenze.it/ancora-pochi-giorni-pe...