Rocambolesco 3-3 al Franchi

Foto tratte dal sito ufficiale www.acffiorentina.com

Risultato inutile tra Fiorentina e Parma. E sabato alle 18:00 si gioca sul campo del Benevento

Al 4' punizione di Biraghi per la testa di Pezzella, palla di poco alta. Spinge sull'esterno con Malcuit la Fiorentina al 6', chiude la difesa del Parma. Al 26' vantaggio viola con un preciso colpo di testa di Martinez Quarta sugli sviluppi di un angolo. Due minuti più tardi pareggio del Parma dal dischetto con Kucka che batte Dragowski. Nel finale di tempo punizione di Pulgar che trova la sponda aerea di Pezzella per Milenkovic che di destro al volo firma il nuovo vantaggio viola. Fiorentina 2 Parma 1 all'intervallo.

Nella ripresa dentro Bonaventura per Amrabat (infortunato). Viola che non trova spazi e Parma che trova il pari con un cross deviato che finisce per avvantaggiare l'inserimento di Kurtic che segna il 2-2 al 71'. Al 90' succede di tutto, Martinez Quarta coglie in pieno la traversa dopo un'azione manovrata della viola, sul contropiede Parma in vantaggio con Mihaila dopo l'assist di Inglese. Al 93' arriva il pareggio con Pezzella che nell'area avversaria crossa teso, Iacoponi per anticipare Bonaventura mette alle spalle di Sepe.

Marcatori: 28′ pt M. Quarta, 31′ pt Kucka (rig.), 42′ pt Milenkovic, 27′ st Kurtic, 45′ st Mihaila, 49′ st Iacoponi (aut.)

ACF FIORENTINA: Dragowski, M. Quarta, Biraghi, Milenkovic, B. Valero (32′ st Callejon), Vlahovic, Pezzella (cap.), Malcuit, Amrabat (25′ st Bonaventura), Pulgar, Eysseric.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Bianco, M. Olivera, Caceres, Venuti, Barreca, Montiel, Munteanu.

Allenatore: Prandelli.

PARMA CALCIO 1913: Sepe, Iacoponi, Pezzella, Karamoh (17′ st Man), Bani (35′ st Gagliolo), Kurtic, Brugman, Laurini, Hernani Jr (1′ st Mihaila), Gervinho (17′ st Brunetta), Kucka (cap.) (43′ st Inglese).

A disposizione: Colombi, Grassi, Pellè, Cyprien, B. Alves, Osorio, Busi.

Allenatore: D’Aversa.

Arbitro: Sig. Rosario Abisso (Palermo). Assistenti: Sig. Alberto Tegoni (Milano) – Sig. Valentino Fiorito (Salerno). Quarto uomo: Sig. Marco Serra (Torino). V.A.R.: Sig. Luca Pairetto (Nichelino). A.V.A.R.: Sig. Matteo Passeri (Gubbio).

Angoli: 3-3. Ammoniti: Kucka (P), Pezzella (P), Bani (P). Recupero: 1’pt, 5′ st.