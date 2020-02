Robur con il cuore: Guidone leader e un piccolo segreto sul gol

Prestazione di carattere dei bianconeri con prova convincente della punta. Il secondo gol fatto non è casuale: frutto di uno schema e di allenamento

SERIE C - ROBUR SIENA — La partita di ieri, contro il Monza, può dire molto più di quello che appare. Per come si è sviluppata, per i gol presi ma, soprattutto, per la reazione di una squadra che, sotto di due reti, è stata capace di risalire la china ed agguantare un risultato che, per come stavano andando le cose, appariva insperato.

Prima di tutto, qualche considerazione. L'assenza di Baroni nelle retrovie si sente forte e chiaro: il ragazzo da certezze al reparto oltre ad alzare il tasso tecnico da quelle parti. Ancora. Sui due gol, entrambi "figli" di evidenti errori dei bianconeri, molto si può fare affinché ciò che è successo non si ripeta. È evidente che il tutto passa da un percorso di crescita che vede, come è giusto che sia, la Robur ancora in cammino.

Patentesi Guidone. Anche Dal Canto gli ha riconosciuto una certa leadership. Il ragazzo "canta e porta la croce". Ieri, si è rivelato uomo assist regalando una prestazione, per generosità e carattere, che è raro vedere in C.

Chiusura per il segreto. L'azione del secondo gol, la sua dinamica non é affatto casuale. Quel tipo di giocata, punizione con cross proveniente dal settore sinistro dell'attacco, è stata provata a riprovata anche nell'immediata vigilia del match. Negli allenamenti, si è visto spesso svettare il capo pettinato di un certo D'Ambrosio libero di saltare anche grazie al movimento di contrasto e copertura dei propri compagni . Quando si dice il caso...

Sullo sfondo, il futuro. Il match contro la Pistoiese dira' moltissimo. Dal Canto lo sa bene e si prepara all'ennesima battaglia. Con lo spirito di ieri, si può andare lontano.