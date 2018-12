Roberto Vecchioni in concerto a Firenze lunedì 9 aprile 2019

Già in vendita i biglietti per la data de L’Infinito Tour al Teatro Verdi

Il nuovo tour di Roberto Vecchioni segue l’uscita del nuovo album L’infinito. Il lavoro racchiude 12 brani inediti e il ritorno eccezionale sulla scena musicale di Francesco Guccini che, per la prima volta, duetta con Roberto Vecchioni nel singolo Ti insegnerò a volare, ispirato al grande Alex Zanardi.



Un album manifesto, “non 12 brani, ma un’unica canzone divisa in 12 momenti”, come spiega lo stesso Vecchioni, in una dimensione temporale verticale che rinvia al tema dalle suggestioni letterarie: la necessità di trovare l’infinito al di qua della siepe, dentro noi stessi. “L'idea dell’infinito viene da lontano - continua l’artista - c’era già in due romanzi e una canzone. La canzone è Le rose blu, i romanzi sono Il mercante di Luce e La vita che si ama. Come in una scrittura automatica, da anni mi ripetevo la stessa cosa: bisogna amare ciò che si vive, non solo la vita in sé, che è un’astrazione, ma gli atti, i gesti, le scelte, gli entusiasmi, i tonfi, i progetti che ci costruisci dentro e amarli incondizionatamente, che siano gioia o dolore, vittoria o sconfitta, pietre sparse o monumenti. Ogni cosa che viviamo è unica. Rivissuta non è la stessa di prima”.



L’album è il frutto della collaborazione di un team d’eccezione, a cominciare da Lucio Fabbri, che oltre a suonare pianoforte, piano elettrico, organo Hammond, violino, viola, fisarmonica, basso elettrico e chitarra elettrica, ha curato la produzione artistica. E poi, Massimo Germini alle chitarre, Marco Mangelli al basso, Roberto Gualdi alla batteria e percussioni.



Info concerto Roberto Vecchioni

Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

Tel 055.667566 - 055.212320

www.bitconcerti.it - www.teatroverdionline.it - www.dmproduzioni.com



Biglietti posti numerati (esclusi diritti di prevendita)

1° settore platea 48 euro

2° settore platea 42 euro

3° settore platea e palchi I ordine 36 euro

4° settore palchi II - III e galleria 28 euro

5° settore palchi IV-V-VI ordine 25 euro

6° settore palchi IV-V-VI ordine laterali 20 euro



Sconti e riduzioni

I bambini sotto i 5 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.



Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)