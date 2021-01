SPC, iniziativa telematica questo pomeriggio

Questo pomeriggio, alle 18.00, sul canale YouTube di Sinistra Progetto Comune (https://www.youtube.com/channel/UCU8SRNfk1sUMdi1R34eMDrw) iniziativa telematica dal titolo “Rivolte e rivoluzioni: di politica e conflitto”.

Le mobilitazioni di piazza continuano ad accompagnare la nostra quotidianità, dalle diverse manifestazioni in Italia durante questo periodo pandemico ai recenti eventi negli Stati Uniti. Spesso le parole vengono usate in modo impreciso, o almeno non sempre è chiaro con quale accezione si intende usarle.

Per questo è stato organizzato un dialogo con Roberto Bianchi (Professore di Storia Contemporanea Università degli Studi di Firenze), Paola Galgani (Segretaria Camera del Lavoro di Firenze) e Lorenzo Zamponi (ricercatore di sociologia Scuola Normale Superiore), introdotti e coordinati da Dmitrij Palagi (consigliere comunale Sinistra Progetto Comune di Firenze).

L’iniziativa avrà una durata di circa un'ora, dalle 18.00 (puntuali) alle 19.00. Si potrà partecipare con domande e osservazioni attraverso lo strumento dei commenti.

Ricordiamo il link del canale, dove apparirà la pubblicazione della diretta: https://www.youtube.com/channel/UCU8SRNfk1sUMdi1R34eMDrw